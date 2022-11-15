Başkan Orhan: “Kefenlerini başlarına geçiririz”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Sövene dilsiz, vurana elsiz kalacak değiliz. Teröre de, teröriste de, terörü destekleyene de, bu toprakları dar ederiz” dedi.

AK Parti Aziziye Gençlik Kolları’nın Yönetim Kurulu toplantısı Ilıca Termal Otel’de gerçekleştirildi. AK Parti Gençlik Kolları Erzurum İl Başkanı M. Gökberk Kocaaliler’in de katıldığı toplantıya ev sahipliği yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, gençlere birbirinden önemli mesajlar verdi. İstanbul Taksim’deki terör saldırısında şehit düşenlere rahmet niyazında bulunan Başkan Orhan, Türkiye’nin yükselişinin artık önlenemez bir boyuta ulaştığının altını çizerek, “Bu hain ve kalleşçe saldırılar bizi birbirimize daha da kenetler ve cesaretimizi arttırır” ifadelerini kullandı.

“Bu toprakları onlara dar ederiz”

Terör saldırılarına yönelik tepkisini sert ifadelerle ortaya koyan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Terör saldırılarıyla Türkiye’yi sindirip, korkutacaklarını zannedenler, avuçlarını yalayacaklar! Elbette biz sövene dilsiz, vurana elsiz kalmayacağız! Ülkemize ve ülkemiz için beslediğimiz ülkülerimize kim kefen biçmeye kalkarsa, o kefeni onların başına geçiririz! Ant olsun ki; teröre de, teröriste de, terörü destekleyene de, bu toprakları dar ederiz! İnlerini de, çatılarını da, masalarını da başlarına geçiririz!” diye konuştu.

“Engelleri milletimizle aştık”

Türkiye’nin 2023 öncesinde çok çetin bir dönemeçten geçtiğini vurgulayan Başkan Orhan, “3 Kasım seçimlerinden bu zamana kadar geçen süre zarfında bir sürü badireden atladık, aziz milletimizin desteği ve duasıyla aşılamaz zannedilen birçok engeli aştık. Mücadelemizden, gayretimizden ve çabamızdan zerre ödün vermeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gençlik Kolları Erzurum İl Başkanı M. Gökberk Kocaaliler de, AK Parti çatısı altında görev yapmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, “Bu aziz millete hizmet etmek, mutlulukların ve keyiflerin en büyüğü” ifadesini kullandı.

Aziziye Gençlik Kolları Başkanı M. Akif Dorman ise, Yönetim Kurulu toplantısına ev sahipliği yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür etti.