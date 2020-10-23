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Başkan Oral’dan, Bakan Varank’a süt ikramı
BİR DİZİ AÇILIŞ VE TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ERZURUM’A GELEN SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK, 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE (OSB)’DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.
ERZURUM 23.10.2020, 14:32
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Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Erzurum’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB)’de toplu açılış törenine katıldı.
Cazibe merkezleri açılış programının ardından, faaliyetlerine devam eden, tekstilkent fabrikalarında incelemelerde bulunan Bakan Varank daha sonra Erzurum Ticaret Borsası yürütücülüğü yapılan, Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu projesi kapsamında kurulan Erzurum Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş ‘nin Süt ikramına katıldı.
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından süt ikramı yapılan Bakan Varank ‘a, Başkan Oral tarafından proje kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgiler verilerek destek talebinde bulunuldu.
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