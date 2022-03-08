Başkan Oral’dan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Varlığımızın nedeni, sevginin simgesi kadınlarımız kırmızı çizgimizdir’ diyen Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Başkan Oral yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Yılda bir güne aslında Kadınlar Gününü sığdırmak mümkün değil. Varlığımızın, sevginin, şefkatin, fedakarlık ve sabrın simgesi olan kadınlarımız en değerli, en yüce varlıklarımızdır. Kadın, Medeniyetin aydınlık yüzüdür. Kadınlar, özelde ailenin genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımız bizim tarihimizde, gerektiğinde eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüş, gerektiğinde sırtında bebeği, kucağında mermi ile cepheye koşmuştur. ’Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisine yürekten inanan bir dinin mensubu olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın desteklenmesi demek, ailenin, toplumumuzun ve milletimizin güçlenmesi demektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın daha aydın, daha demokratik ve güzellikler içinde yaşayabilmesi umuduyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”