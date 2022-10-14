Başkan Oral rüzgarı kuzeyden esti

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Hakan Oral, saha çalışmaları çerçevesinde kalabalık bir ekiple Erzurum’un Oltu, Şenkaya ve Narman ilçelerinde borsa üyeleriyle biraya geldi.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Hakan Oral, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlçe ziyaretleri çerçevesinde yönetimiyle birlikte Erzurum’un kuzey ilçelerinden Oltu, Şenkaya ve Narman ilçesine adeta çıkarma yapan Başkan Oral, “Sıkmadık el, dokunulmadık gönül bırakmayacağız” dedi.

Gönüllere dokunuyoruz.

Seçim çalışmaları bağlamında Oltu, Şenkaya ve Narman’a gelen Başkan Hakan Oral, esnaf ziyaretleri yaptı. Üyelerle tek tek görüşen Oral, yaptığı hizmetlerin yanı sıra üyelerin desteğiyle yeni dönemde de çok ciddi çalışmalara imza atacaklarını, yapacakları hizmetlerin projelerinin hazır olduğuna atıf yapan Oral, esnafının kendilerine gösterdikleri güler yüzünün bütün yorgunluklarını aldığını ifade etti. Bu yeni dönemde artık hizmette sınıf atlanması gerektiğine vurgu yapan Oral, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek 4 yıllık görev sürelerinde imza attıkları çalışmaları üyeler ile paylaştı. Devamında yeni dönemde ortaya koyduğu 12 projeyi anlatarak üyelerden desteklerini talep etti. Erzurum birlikte güçlü sloganıyla çıktıkları yeni adaylık döneminde, ayrıştırmaya, ötekileştirmeye asla yer olmadığını, hizmetin üye için memleket için yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini ifade etti. Nasip olur değerli üyelerimiz tekrar bizleri Borsa Başkanlığına layık görürse projelerimizden sadece birisi olan lisanslı depoculuk projesinin ilçeler ve üreticiler için önemine dikkat çekti. “Hem üretici kazanacak, hem de odamızın değerli üyeleri kazanacaktır” dedi.

Yüreğimizde, oyumuzda Kırmızı

Gerçekleşen ziyaret ile borsa üyeleri Başkan Hakan Oral’a "Biz sizden önce borsanın sahip olduğu kimlikten, ne iş yaptığından haberdar değildik. Böyle bir kurumun varlığını bile doğru düzgün bilmiyorduk. Sizin aktif çalışmalarınız ve memlekete kazandırdıklarınızla gördük ki Borsa diye bir kurum varmış ve çok önemliymiş. Bizlerin ne işi düştü ise bize hep destek oldunuz. Sıkıtımız olduğunda elinizden geldiğince yardımcı oldunuz. Olamadıklarınıza da köprü oldunuz, Allah sizden razı olsun. Yüreğimizde, oyumuzda KIRMIZI diyerek renklerini belli ettiler. Bazı üyeler ise “Hakan Oral’dan önce Ticaret Borsasını, sadece kantar olarak biliyorduk. Aslında şehrin en önemli STK’ larından biriymiş. Biz bunu başkanın azmi ve çalışmaları sayesinde öğrendik” diye yorum yaptılar.

Bizim derdimiz memlekete hizmet

Başkan Oral, kalabalık bir ekiple gerçekleştirdiği ziyaretin büyük teveccüh görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bizim derdimiz makam mevki değil, bizim derdimiz bu Necip millete hizmet diyerek sözlerine son verdi.