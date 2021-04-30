Başkan Naim Karataş’tan 1 Mayıs mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 1 Mayıs İşçi Bayramı günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş mesajında, işçi ve emekçilerin ülke kalkınmasında büyük rol oynadığını belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Karataş; “Bizler için, alın teri ve emek en yüce değerdir. İnsana insan olarak değer veriyor, emeğe ve alın terine saygı duyuyoruz. Ülkemizin kalkınmasında birincil elden etkisi olan işçilerimizin bu özel gününü yürekten kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

“1 Mayıs birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, hukukun, demokrasinin, mücadelenin, barışın, kardeşliğin ve baharın günüdür. Ülkemizin çalışma hayatına yön veren işçilerin emeğinin karşılığını vermek, çalışma hayatlarında kolaylık sağlamak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerine yer veren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş pandemi kısıtlamaları nedeniyle zor günlerden geçen işçilerin de yalnız bırakılmaması gerektiğine işaret etti.