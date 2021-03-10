Başkan Melik Yaşar’ın Miraç Kandili mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ‘’Miraç’ın bir yükseliş olduğunu belirterek, “Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bütün beşerî hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce makama yükselişinin gerçekleştiği gün olan Miraç Kandilinin tüm Müslümanlara hayırlar getirmesini diliyorum’’ dedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Miraç Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yaşar mesajında ‘’Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu mübarek günde ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede gerek kendi toplumumuz gerekse tüm dünya insanları arasında sınırlar oluşturan anlayış ve davranışlardan uzaklaşarak, bizi birbirimize yaklaştıracak, dünya ve ülkemizde barışını sağlayacak uzlaşmacı tavırlar sergilemenin yollarını arayalım. Kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumlarının ekilmesine çalışalım. Bizler de bu fırsatı manevi, naif ve güzel duygular eşliğinde değerlendirmeliyiz. Bu mübarek gecedeki sevgi, hoşgörü ve paylaşımlar, barış, dostluk, kardeşlik duygularına katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle İslam aleminin ve başta Çatlı hemşehrilerim olmak üzere tüm Erzurum halkının Miraç Kandil’ini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin millet olarak birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.