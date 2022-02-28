Başkan Mandal, ETÜ’nün İnovasyon merkezlerine konuk oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin de (ETÜ) paydaşı olduğu Kış Bilim Festivalini yerinde takip etmek üzere Erzurum’a gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ETÜ’nün inovasyon merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Doğu Anadolu’nun küçük yaş gruplarına yönelik hizmet veren en büyük bilim merkezi olan Bilim Erzurum’un resmi açılışı için düzenlenen ve ETÜ’nün de paydaşı olduğu Erzurum Kış Bilim Festivali’ne katılmak üzere kente gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile birlikte festival alanında gençlerle sohbet ederek yapılan deneyler ve geliştirilen cihazlar hakkında bilgi aldı. Konferans salonunda gençlerle söyleşi yapan Prof. Dr. Hasan Mandal, gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun burs programları hakkında bilgi vererek, kariyer planlaması yaparken dikkat edilmesi gereken konular hakkında gençlere tavsiyelerde bulundu.

Festival Alanından ayrılan gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Mandal, Erzurum temasları kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile birlikte ETÜ’ye gelerek Rektör Çakmak eşliğinde inovasyon merkezlerini ziyaret etti. Ahşap atölyesinden sanal gerçekliğe, robotik kodlamadan 3 boyutlu modellemeye kadar oldukça geniş bir yelpazede eğitim veren MUCTPARK Bilim ve Fikir Atölyesinde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Mandal, çocuklarla yakından ilgilenerek, Koordinatör Doç. Dr. Hüseyin Daştan’dan verilen eğitimler hakkında bilgi aldı.

MUCTPARK Bilim ve Fikir Atölyesinden ayrılan heyet, teknolojik iş fikirlerinin hayata geçirilmesine olanak sağlayan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezine geçerek Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Gürkan Kalınay’dan son dönemde ticarileşerek üretim aşamasına geçen projeler ile gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan destek almaya hak kazanan projelere ilişkin bilgi aldı.

Son olarak konuklarını kapasitesi yüksek Ar-Ge faaliyetleri yürütülen Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezine götüren Rektör Çakmak, Fotonik ve Güneş Enerjisi Teknolojileri, Mikro/Nano Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi, Biyomalzeme Üretimi ve Biyomekanikler ile Biyoteknoloji alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Rektör Çakmak’ın göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür eden gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ETÜ’de eğitim, bilim ve teknoloji alanında yapılan çalışmaların son derece memnuniyet verici olduğunu dile getirerek Rektör Çakmak ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.