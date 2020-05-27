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Başkan Karataş’tan Ülkücü Şehitleri Anma mesajı

MHP İL BAŞKANI NAİM KARATAŞ, 27 MAYIS ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MÜNASEBETİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.

Başkan Karataş’tan Ülkücü Şehitleri Anma mesajı

MHP İL BAŞKANI NAİM KARATAŞ, 27 MAYIS ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MÜNASEBETİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:56
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Başkan Karataş’tan Ülkücü Şehitleri Anma mesajı

MHP İl Başkanı Naim Karataş, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şehitlik Müslüman Türk milletinin inancındaki en yüksek mertebedir. Şehitlik ulaşılacak en üst rütbe, cennetle mükâfatlandırılmış ulvi bir zirvedir. Yeri gönüllerde, tarifi Kur’an-ı Kerim’de yazılıdır. Şehitlerimiz vatan, millet ve mukaddesat yolunda canından vazgeçen insanlık şaheserleridir ve yüce bir gayeye hizmet amacıyla dünya nimetlerini elinin tersiyle itenlerin payesidir. Şehitlerimizin aziz hatıraları hepimize emanettir. Ülkülerimiz için katlandığımız çile ve meşakkatler sayısız ve benzersizdir. Biz millet sevdasının bedelini kanla ödedik. Biz Türk-İslam ülküsünü canımızla tescil ettik, Nice acıya, nice kayba, nice felakete inançlarımızla göğüs gerdik. Şehit verdik, fakat taviz vermedik. İç ve dış mihraklarla karanlık ilişki, sempati ve özentinin olmadığı, aydınlık ve tertemiz bir fikri alt yapıyla ülkü mücadelesinin hakkını verdiler. Şehitlerimiz, en zor şartlar altında bile, tereddüt etmeden ülkücülüğü akıl ve duyguda taşıyacak kadar olgunlaşmış kırılmaz bir iradeyle hepimizin yolunu aydınlattılar. Ülkücü mesuliyetin gereği olarak kişisel ihtiraslarını terk etmiş bir ruhi arınmışlıkla sonraki kuşaklara örnek oldular. Temelini Türk kültürü ve İslam inancının oluşturduğu, eşref-i mahlukat olan insana ve insaniyete saygıyı esas alan manevi olgunluğa ulaştılar. Ülkücü şehitlerimiz; yozlaştırıcı, yıpratıcı telkin ve tesirlere karşı, fikir istikrarını, hayat biçimini ve çalışma çizgisini ısrarla sürdürebilecek yalın, ilkeli ve düzgün bir özel hayatın numunesi oldular. Müslüman Türk milletinin şerefli mazisinde bir hilal uğruna nice güneşler batmıştır. Vatan ve millet yolunda nice fedakârlıklar, nice destansı mücadeleler yaşanmıştır. Her şeyden aziz bildiğimiz bu aziz topraklar şehit kanıyla sulanmıştır. Milli haysiyetimizin müdafaası şehit nefesiyle sağlanmıştır. Bağımsızlığımızın sembolü ay yıldız al bayrak rengini şehit kanından almıştır. Ülkücü şehitlerimiz üstün bir görev ve mensubiyet bilinciyle batıl hesaplara direnmiştir. Ülkücü şehitlerimiz, Zalime meydan okuyan cesaret, haine aman vermeyen asalet, vatana kol kanat geren hamiyet ve millete hizmetkârlıkla onurlanan haysiyettir. Bu vesileyle millet, devlet ve bayrak uğruna hayatlarını kaybetmiş kutlu dava yolcusu ülküdaşlarımızı, tüm aziz şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, Yüce Allah’ tan hepsine rahmet diliyorum. Kabirleri nur, mekânları cennet, ruhları şad olsun.”

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