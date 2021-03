Başkan Karataş’tan Tıp Bayramı mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir tebrik mesajı yayımlayarak, "Sağlık alanındaki ve özellikle pandemi sürecindeki kıymetli katkılarından dolayı tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Sadece pandemi surecinde değil hayatin her anında vatandaşların yardımına koşan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ve destekçileri olmaya devam edeceklerini ifade eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Sağlık çalışanlarımızın zorlu pandemi sürecinde göstermiş oldukları çabayı bu özel günü vesile kılarak bir kez daha taktir etmek gerekiyor. Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve onlar için yapılması gerekilenleri yapmaya devam edeceğimizin de altını çizmek istiyorum. Tıp bayramı münasebetiyle sağlık şehitlerimize de Allahtan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.