Başkan Karataş’tan polis haftası kutlama mesajı

Türk Polis teşkilatının 177. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş köklü polis teşkilatımızın gurur kaynağı olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Başta devletimizin selameti uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına bağlı olmaya devam edeceklerini ve Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için dik durmayı sürdüreceklerini yayımladığı mesajında vurgulayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş; ‘’Polisimiz toplumun güvenliği ve huzuru adına vazgeçilmez bir unsurumuzdur. Bizde Milliyetçi Hareket Partisi neferleri olarak, tüm toplumun olduğu gibi Polis Teşkilatının yanında olmaya gururla devam edeceğiz. Polisimiz; türlü feragat ve fedakarlıklarla gece gündüz demeden görev yapan, Devletin bekası, Milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmeyen; huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyetimizi ve Demokrasiyi koruyarak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel amacıyla kutsal bir görevi zor şartlarda yerine getirmektedirler.

Polis Teşkilatının 177. Yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, aynı zamanda da Devletimiz ve Milletimizin selameti uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anar, geride kalan dul ve yetimlerine şükranlarımı belirtir, gazilerimizi minnetle anıp halen görevde olan teşkilat mensuplarına görevlerinde sağlık, başarılar ve mutluluklar dilerim. Her zaman yanlarında olmaktan gurur duyduğumuz kahraman polislerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.