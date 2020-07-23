Başkan Karataş’tan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ERZURUM İL BAŞKANI NAİM KARATAŞ
Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “24 Temmuz’ da kutlanan basın bayramında gazeteciliğin fedakârlık ve özveri gerektiren bir meslek olduğunu belirten Karataş ’’İlkeli ve sorumlu habercilik anlayışı ile kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir şekilde kamuoyunu aydınlatma çalışmalarını yürüten basın toplumun güvencesidir. Bu vesileyle; her daim ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini sürdürme gayreti içerisinde olan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler Ve Basın Bayramını kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına sevgi ve selamlarımızı sunuyorum” dedi.
|İmsak
|03:55
|Güneş
|05:45
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:37
|Yatsı
|22:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|37
|78
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25