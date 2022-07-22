Başkan Karataş’tan 23 Temmuz mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 103. yılı sebebiyle mesaj yayımladı.

Mesajında Emperyalist emellerin hiçbir zaman Türk topraklarında yer edinemeyeceğinin altını çizen Karataş mücadele ruhunun yaşatılmaya devam edeceğine de vurgu yaptı.

Karataş mesajında "103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olma özelliği taşıyor.

Milli Mücadele hareketinin dönüm noktalarından olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olması ve Milli Mücadele’nin rotasının çizilmesi açısından önem taşıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 23 Temmuz 1919’da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasını temin etti.

Düşman işgalindeki vatan toprağını kurtarmak için bağımsızlığa giden zorlu yolu Erzurum’dan sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu kongre sayesinde ülkenin bağımsızlığa giden yolunu açtı.

Erzurum Kongresi, hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan Türk milletinin kendi hür iradesiyle almış olduğu milli bir kararın hayata geçirilmesiyle Türk milletinin var olduğu ve var olmaya devam edeceğinin en önemli göstergesi oldu.

Türk milletinin var olma mücadelesindeki ilk refleksini ve kararlılığını gösterdiği tarihi kongrede alınan "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz." kararı ile Milli Mücadele yolunda büyük bir aşama kaydedildi.

Bu desturla vatan topraklarımızı korumaya devam edeceğiz ve ilelebet milli mücadele ruhunun mimarlarını örnek almaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan toprakları için serden geçen şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.