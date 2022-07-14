Başkan Karataş’tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş o gecenin asla unutulmayacağına işaret ederek; "15 Temmuz 2016’da ülkemiz, milletimize ve demokrasimize alçakça kast eden hain darbe girişimine maruz kalmıştır. Türkiye’nin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemeyen karanlık bir yapı ve onu teşvik eden işbirlikçileri, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Polisimizi, stratejik kurumlarımızı hedef alarak devletimizin yönetimini ele geçirmeye çalışmışladır.

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen FETÖ Terör Örgütü üyesi bir grup cuntacı asker, milleti ve milli iradeyi hiçe sayarak devleti ve hükümeti ele geçirmeyi amaçladı. Ancak bu hain darbe teşebbüsü Tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti’nin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle yeni bir destan daha yazılarak engellendi.

Aziz milletimizin, tarihi boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği iradesini esir almayı ve insanımızı kendi şer emellerine boyun eğdirmeyi planlayan bu zalimler, vatandaşlarımıza silah doğrultarak acımasızca saldırmışlardır.

Bunlara karşılık Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Bey beraberliğinde Vatan topraklarımızı korumak anlamında Türk milleti olarak şer odaklara karşı dik duruş sergilenmiştir.

15 Temmuz Darbe girişiminin yaşandığı o karanlık gecede Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı ruhu bir kez daha tezahür etti. Milletimiz, açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen meydanı darbecilere bırakmayarak ülkesine ve milli iradeye kararlı bir şekilde sahip çıktı ve bu hain darbe teşebbüsü bertaraf edildi. Gözünü bile kırpmadan ülkesi için canını feda eden darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren demokrasi şehitlerimizi unutmadık, asla unutmayacağız.

Ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.