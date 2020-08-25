Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt Zaferi mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Karataş mesajında, “1071 Malazgirt savaşı Türk Milletinin kaderini değiştiren dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden, Anadolu’nun kapılarını Türklere sonuna kadar açmış, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biridir” dedi.

Anadolu’nun kaderini değiştiren bu büyük zaferin, Anadolu’nun Türkleşmesi, İslamlaşması ve yeniden imar edilmesine vesile olduğunu kaydeden Başkan Karataş, “Anadolu’da asırlar boyunca devam edecek olan adalet ve hoşgörü medeniyetinin temelleri Malazgirt Zaferi’yle atılmıştır.

Malazgirt’te ecdadımızın yüksek idealleri İstiklal mücadelemizde de bize rehber olmuş ve bu toprakların ilelebet vatanımız olarak kalmasını sağlamıştır. Aziz milletimiz bugünde de aynı şuur ve kararlılıkla vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Ruhları Şad, Mekânları Cennet olsun” diye konuştu.