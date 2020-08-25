Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt Zaferi mesajı
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ERZURUM İL BAŞKANI NAİM KARATAŞ, 1071 MALAZGİRT ZAFERİ’NİN YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI. KARATAŞ MESAJINDA, “1071 MALAZGİRT SAVAŞI TÜRK MİLLETİNİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN DÜNYA TARİHİNİN AKIŞINA YENİ BİR YÖN TAYİN EDEN, ANADOLU'NUN KAPILARINI TÜRKLERE SONUNA KADAR AÇMIŞ, TÜRK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ZAFERLERİNDEN BİRİDİR” DEDİ.
Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Karataş mesajında, “1071 Malazgirt savaşı Türk Milletinin kaderini değiştiren dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden, Anadolu’nun kapılarını Türklere sonuna kadar açmış, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biridir” dedi.
Anadolu’nun kaderini değiştiren bu büyük zaferin, Anadolu’nun Türkleşmesi, İslamlaşması ve yeniden imar edilmesine vesile olduğunu kaydeden Başkan Karataş, “Anadolu’da asırlar boyunca devam edecek olan adalet ve hoşgörü medeniyetinin temelleri Malazgirt Zaferi’yle atılmıştır.
Malazgirt’te ecdadımızın yüksek idealleri İstiklal mücadelemizde de bize rehber olmuş ve bu toprakların ilelebet vatanımız olarak kalmasını sağlamıştır. Aziz milletimiz bugünde de aynı şuur ve kararlılıkla vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Ruhları Şad, Mekânları Cennet olsun” diye konuştu.
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