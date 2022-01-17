Başkan Karataş konunun takipçisi olacak

Erzurum’da uçak bileti fiyatları ve sefer sayılarının yetersizliği, yeniden gündem konusu oldu.

Geçtiğimiz hafta Erzurum’a gelen AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk’ün sefer sayılarının yetersizliği ve bilet fiyatlarına dikkat çekmesinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş da, benzer bir değerlendirme yaptı.

MHP İl Başkanı Karataş, Metin Külünk’ün çok önemli bir hususa vurgu yaptığının altını çizerek, Erzurum’daki uçak bileti fiyatlarının yüksekliği yanında, sefer sayılarının da yetersiz oluşunun büyük bir sıkıntı olduğunu ifade etti. Başkan Karataş, bu konuyu daha önce de gündeme getirdiklerini anımsatarak, “Bu çözülebilir bir sorun ve bunun üstesinden gelmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Sefer sayıları yetersiz

Uçak bileti fiyatlarının yükselmesinde maliyetler kadar sefer sayılarının yetersiz oluşunun da etken olduğunu dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Sefer sayıları yetersiz olduğu için talebe bağlı olarak bilet fiyatları da artış kaydediyor. Yani uçakta satılan her bir koltuk, bir sonraki koltuğun bilet fiyatını artırıyor. Halbuki sefer sayısı fazla olsa, uçak bileti fiyatları da bu kadar yüksek olmayacak. Bunun için her türlü girişimi başlatacak ve elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Üzerimize düşeni yapacağız

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk’ün de bu meseleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileteceğini ifade ettiğini hatırlatan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Biz de Genel Merkez nezdinde girişimlerimizi başlatacak ve bu sorunun çözümü için ilgili mercileri harekete geçireceğiz. İlaveten bu konuyu toplumun hemen herkesiminin dile getirmesi ve gündemde tutması, çözüm üretilebilmesi açısından faydalı olacaktır. MHP Erzurum İl Başkanlığı olarak biz üzerimize düşeni yapacağız. Hemşehrilerimizden de bu sorunun çözüm noktasında her türlü katkıyı sunmalarını bekliyoruz” dedi.