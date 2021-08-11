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Başkan Göğebakan’ın acı günü

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan’ın annesi İzzet Göğebakan (81) Erzurum’da toprağa verildi.

ERZURUM 11.08.2021, 17:24
Başkan Göğebakan’ın acı günü

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan’ın annesi İzzet Göğebakan (81) Erzurum’da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesinde organ yetmezliği sonucu 10 Ağustos sabahı yaşamını yitiren İzzet Göğebakan (81) bugün merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camide kılınan namazın ardından bir süre önce yaşamını yitiren eşi Abdülkerim Göğebakan’ın yanına defnedildi. Göğebakan’ın toprağa verilmesinin ardından Başkan Talat Göğebakan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Göğebakan ailesi, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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