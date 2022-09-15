Başkan Gödekmerdan: "Yetkili sendikanın ’yüzde 1 baraj’ hesaplarını Danıştay bozdu"

Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan, toplu sözleşme ikramiyelerinden sadece faaliyet gösterdiği iş kolundaki memurların en az yüzde 1’ini kaydeden sendikaların üyelerinin yararlanabileceğine yönelik toplu sözleşme hükmünün yürütmesini durdurma kararına, yetkili sendikanın yaptığı itirazın da ilgili kurullar tarafından reddedildiğini söyledi.

Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan, toplu sözleşme ikramiyelerinden sadece faaliyet gösterdiği iş kolundaki memurların en az yüzde 1’ini kaydeden sendikaların üyelerinin yararlanabileceğine yönelik toplu sözleşme hükmünün yürütmesini durdurma kararına, yetkili sendikanın yaptığı itirazın da ilgili kurullar tarafından reddedildiğini açıkladı,

Gödekmerdan, "Zorla üye yapmanın başka bir versiyonu üzerine yapılan hesapları Danıştay bozdu" diyerek tepkisini dile getirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gödekmerdan, "Hak Sen olarak bu madde metninin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a müracaatımızı yapmış, yürütmeyi durdurma kararımızı almıştık. Ancak yetkili konfederasyon yürütmeyi durdurma kararına da Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz etmişti, bu itirazları da ilgili kurul tarafından reddedildi. Uğruna gazete, tv reklamı verdikleri, toplu sözleşmenin ismine ’tarihi kazanımlar’ ifadesini kullandıkları, broşürler bastırdıkları ve bu madde uğruna bakanlık merkez teşkilatında görev yapan sağlık çalışanlarının yüzde 20 artırımlı ek ödeme almalarını unuttukları, yüzde 1 baraj uygulaması hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan çıkan yeni karar, umarım hepsine ders olmuştur. Bu maddeyi öyle ballı bir madde olarak gördüler ki, örneğin Sağlık Bakanlığında ek ödemenin yüzde 20 artırımlı ödenmesinde bakanlık merkez teşkilatı, hudut sahiller sağlık genel müdürlüğü gibi birçok çalışanı unuttular. Bu madde için seyyanen zam taleplerinden vaz geçtiler. Böyle bir sendikal anlayış ancak yetkili sendika temsilcilerine yakışır. Zorla üye yapmanın başka bir versiyonu üzerine yaptıkları hesaplarını Danıştay bozmuş oldu." dedi.