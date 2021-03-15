Başkan Demir, çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, 14 Mart Tıp Bayramını nedeni ile Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Hakan Yanar ve idari personeli ziyaret ederek Tıp Bayramını kutladı.

Bakan Demir, Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Hakan Yanar, Başhekim Yardımcısı Dr. Ertaç Macit Oltu Devlet Hastanesi Müdürü Salih Keskin, Müdür yardımcısı Hilmi Eraslan’ı ziyaret ederek bütün çalışanlar adına Tıp Bayramını kutladı.

Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir “Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım” dedi.

Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Hasan Hakan Yanar, Fuat Demir’in nezaket ziyaretinden son derece memnun olduklarını dile getirdi.