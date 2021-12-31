Baro Başkanı Göğebakan’dan yeni yıl mesajı

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, yeni yılla ilgili yazılı bir mesaj yayımladı. Göğebakan, "Üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı geride bıraktık. Umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

İyisiyle kötüsüyle, hastalık ve ekonomik sıkıntıları ile, acı ve tatlısıyla çok çalıştığımız 2021 yılını geride bırakırken 2022’nin tüm dünyaya ve ülkemize sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dilediğini belirten Başkan Göğebakan, şunları söyledi:

“2021 yılı acı ve tatlı anılarıyla geride kaldı. Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar ve umut demektir. Yeni yılda, en çok ihtiyacımız olan şeyin sağlık olduğunu bir kez daha gördük. Özellikle sağlımızı tehdit eden bu virüs 2020 ve 2021’de çok can aldı. Hayatımızı adeta altüst etti. Milletçe birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, aramızda sevgi ve hoşgörünün egemen kılınması için karşılaşacağımız bütün sorunları aşabileceğimize, nereden gelirse gelsin maruz kalacağımız her türlü tehlikeyi bertaraf edeceğimize yürekten inanmaktayım. Bu nedenle 2 yıldır söylediğimiz sosyal mesafe, hijyen ve maskenin yanında aşılarımızı mutlaka yaptıralım."