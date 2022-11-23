Baro Başkanı Göğebakan’dan öğretmenler günü mesajı

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukluktan yetişkinliğe kadar bireylerin üzerinde büyük emeği olan öğretmenlerin bu özel gününü kutladı. Göğebakan, "Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir" dedi.

Göğebakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin geleceğin hazırlayıcıları, gelecek nesillerin ilim ve irfan kaynakları olduğuna işaret etti. Öğrenen ile öğretimin buluşmasının, sınıf ile öğrencinin kavuşmasının öğretmenlerin fazilet ve fedakarlıklarıyla sağlandığını, öğretmenin "karanlığı yaran, cehaleti yenen duruşun adı" olduğunu belirten Göğebakan, "Onlar geleceğin büyük Türkiye’sinin güvenceleri, Türk milletinin umut ve aydınlık yüzleridir. Öğretmenlerimize hürmet etmek, beklenti, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak şarttır. Millet mekteplerinin açıldığı, rahmetle andığım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu müstesna günde, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor; sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Göğebakan, şehit düşmüş ve bir nedenle hayatlarını kaybetmiş öğretmenlere de Allah’tan rahmet, emeklilere uzun ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.