Barlak: Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “Bilginin yayılımının arttığı dijital çağda yalan ve yanlış haberlerin yıldırım hızıyla yayılırken doğruya ulaşmanın ve doğrunun sesini yükseltmenin mücadelesini veriyoruz.” dedi.

Basının bir ülkenin gelişmişliğinin yüzü olduğunu belirten Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, “Basın; halkın haber alma kaynağı, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün en büyük güvencelerindendir. İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan ülkemizde yazılı ve görsel basın güçlenerek faaliyetlerini sürdürürken, sosyal medya ve internet gazeteciliği de giderek daha kurumsal bir yapıya bürünmektedir. Seçim atmosferine girilen 2023 yılında halkımız basın mensuplarından sorun ve beklentileri tarafsız bir şekilde gündeme taşıyarak objektif olmasını beklemektedir. Bu bağlamda ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi, demokratik istikrarın ve hukuk düzeninin devamlılığı için çalışmalarını fedakârca sürdüren meslektaşlarımızın gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Mesai mefhumu gözetmeksizin basın meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla görev yapan tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.