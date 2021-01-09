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Barlak: ‘Gazetecilik aşkla yürümektir’
Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, gazeteciliğin aşkla icra edilebilecek bir meslek olduğunu belirterek “Her türlü zor şarta rağmen canla başla çalışarak icra edilebilecek bir meslek olan gazetecilik ancak sevda ile yapılabilir” dedi.
ERZURUM 09.01.2021, 16:11
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Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, gazeteciliğin aşkla icra edilebilecek bir meslek olduğunu belirterek “Her türlü zor şarta rağmen canla başla çalışarak icra edilebilecek bir meslek olan gazetecilik ancak sevda ile yapılabilir” dedi.
Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Barlak, mesajında demokrasinin üç sac ayağından birinin gazetecilik olduğunu belirterek, "Demokrasinin teminatı niteliğinde olan basın aynı zamanda milletin müşterek sesidir. Mesleklerini her tür zorluğa rağmen icra eden meslektaşlarım, her türlü desteğe ve övgüye layıktır” dedi.Kamunun haber alma hakkının Anayasa ile teminat altına alındığını hatırlatan Barlak, gazetecilerin “Bilinmelidir ki, gazetecilik sadece bir meslek değildir. Gazetecilik; milli, manevi, mesleki, ahlaki, kültürel ve insani tüm değerleri göz önünde bulundurmanın yanı sıra doğruluk, tarafsızlık ve güvenilirliğin de tartışmasız tek tarifidir. Gazetecilik örnek olmaktır, emin olmaktır ve kendisinden de emin olunmaktır. Kalemi toplum yararına kullanmak ve meslek onurunu ayaklar altına almamaktır, aldırtmamaktır. bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımın ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş olan meslek büyüklerimizi ise, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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