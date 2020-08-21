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Barlak Ailesi’nin acı günü
ZAFER MEDYA YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ERZURUM GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI METİN BARLAK’IN BİR SÜRE ÖNCE TEDAVİ GÖREN ABLASI SANİYE BARLAK SİNCAR , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE ÖNCEKİ GÜN VEFAT ETTİ.
ERZURUM 21.08.2020, 16:12
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Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak’ın bir süre önce tedavi gören Ablası Saniye Barlak Sincar , Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde önceki gün vefat etti.
Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti İl Başkan vekili Yavuz Selim Turan, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Barlak Ailesi’nin yakınları ve gazeteciler katıldı.
Saniye Barlak Sincar’ın cenazesi Asri Mezarlıkta Kılınan cenaze namazının ardından Dutçu Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.
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