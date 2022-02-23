Balcılar Birliği başkanlığına Özbakır yeniden seçildi

Oltu Balcılar Birliği olağan genel kurul toplantısında Yusuf Özbakır yeniden başkan seçildi.

Kaymakamlık toplantı salonun da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Oltu Balcılar Birliği olağan genel kurul toplantısında yeniden başkan seçilen Yusuf Özbakır, “Üyelerimizin üretmiş olduğu organik balları gerçek değerinde pazarlamak ve gerekli tanıtımını yapmak için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Oltu Balcılar Birliği olarak bütün üyelerimizin her zaman yanlarında ve de her türlü desteği sağlayacağız. Oltu ve köylerimizde üretilen balı marka haline getireceğiz” dedi.