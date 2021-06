Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece et entegre tesislerini inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, bölgenin en modern tesislerinden Oral Et Entegre tesislerini ziyaret etti.

Bir dizi program çerçevesinde Erzurum’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Erzurum ve Bölgenin en modern Et işleme ve üretim tesislerinden Oral Et Entegre A.Ş’yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’ye ziyaretinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Özgür Akif Tel , İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ile protokol üyeleri de eşlik etti. Şirket girişinde Oral Et Entegre A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından karşılanan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, tesis hakkında Başkan Oral’dan bilgiler aldı.

Başkan Oral, 28 bin ton kapasiteli işletmede yıllık 1.300 ton olmak üzere günlük 550 büyükbaş Hayvan kesim kapasiteli ve Avrupa Birliği standartlarında bir tesis olduklarını, tesiste başta kavurma ve sucuk olmak üzere kıyma, köfte, sosis, salam ve pastırma et ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiğini belirterek, “Kalite yönetim sistemi ve gıda güvenliği prensiplerini tamamladık. Üretimlerimiz, veteriner hekim ve gıda mühendislerinin yönetimde gerçekleştirilmektedir. “Yiyemeyeceğin Ürünü Satma” ilkesiyle kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmaktayız. Bu anlamda tesis bünyesinde mevcut oto kontrol laboratuvarında hijyen ve kalite takibi yapılarak ürünlerimiz piyasaya arz edilmektedir.” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Işıkgece, “Oral Et Entegre A.Ş, Bölge İçin Büyük Bir Şans ”

Beraberinde Strateji Geliştirme Başkanı Özgür Akif Tel , İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ile Oral Et Entegre A.Ş’yi gezerek incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece “Erzurum ve bölgenin en önemli et entegre tesislerinden biri olan Oral Et Entegre A.Ş ‘nin son dönemlerde adından fazlasıyla söz ettirdiğini vurgulayarak, tüketicilerin beklentilerini modern teknolojiyi kullanarak, kalite ve hijyen konusunda taviz vermeden sürdürebilen nadir firmalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bugün ziyaret etme fırsatı bulduğumuz, Oral Et Entegre A.Ş’nin kesimhane, soğuk hava depoları, parçalama ve üretim paketleme, fermantasyon ve sevkiyat bölümleri ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek bir kapasitede bir tesistir. Gerçekten Erzurum ve bölge için büyük bir şans olan bu tesisimiz Oral Et Enteğre A.Ş’yi hak ettiği yere taşımaya kararlıyız.” dedi.

Başkan Oral ziyaretin anısına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece Sultan Abdulhamid han döneminde Erzurum hudut sınırlarının bulunduğu tablo ve el dokumalı ehram ipinden yapılmış bayan şal takımı takdim ederek, nazik ziyaretinden dolayı Bakan Yardımcısı Işıkgece teşekkürlerini sundu.

Bakan Yardımcısı Işıkgece,” 1.ve 2. Etap Süt Projemize Gereken Destekler Devam Edecek”

Öte yandan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ,Oral Et Entegre A:ş ziyaretinin ardından çıkışta ,Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş tarafından yürütülen “ Erzurum İli Soğuk Zincir Süt Kurumu ve 2. Etap Süte Değer Projeleri kapsamında kullanılan Soğuk süt taşıma araçları ve projesi hakkında ,Erzurum Ticaret Borsası ve Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’dan proje’ye ilişkin bilgiler aldı. Bakan Yardımcısı Işıkgece, Proje kapsamındaki çalışmaları yakından takip ettiğini ve gereken her türlü desteğin verilmeye devam edeceğini vurguladı.