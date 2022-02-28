banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor!

Bakan Varank’dan Erzurum’a ‘Gökyüzü Şenliği’ müjdesi

Erzurum’da gerçekleştirilen Kış Bilim Festivaline, yoğun programlarından dolayı katılamayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organizasyon komitesine gönderdiği bir mektupla tebriklerini iletti. Bakan Varank ayrıca 2022 yılında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliğinin de Erzurum’da yapılacağını müjdesini verdi.

ERZURUM 28.02.2022, 09:47
Bakan Varank’dan Erzurum’a ‘Gökyüzü Şenliği’ müjdesi

Erzurum’da gerçekleştirilen Kış Bilim Festivaline, yoğun programlarından dolayı katılamayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organizasyon komitesine gönderdiği bir mektupla tebriklerini iletti. Bakan Varank ayrıca 2022 yılında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliğinin de Erzurum’da yapılacağını müjdesini verdi.

Geçtiğimiz hafta Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda 20 bin metrekare alan üzerine kurulu Bilim Erzurum, düzenlenen Kış Bilim Festivali ile resmi olarak hizmete girdi. Yaklaşık 15 Bilim merkezinin ve 15 bin öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Kış Bilim Festivalinde, birçok bilimsel çalışma ve teknolojik ürün, çocuklara tanıtıldı. Erzurum’da gerçekleşen Kış Bilim Festivaline katılamayan Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise gönderdiği bir mektupla, festivali gerçekleştirenleri kutlayarak birde müjde verdi.

Bakan Varank, mektubunda yoğun iş programları nedeniyle festivale katılamadığını bildirerek, Erzurum’un bilimde çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

“Erzurum, tarih boyunca ilmin merkezi olmuştur”

Bakan Varank, “Şehrimizde bilim, Ar-Ge ve teknoloji kültürünün gelişimine büyük katkılar sunacak Erzurum Kış Festivali dolayısıyla sizleri yürekten tebrik ediyorum. Yoğun is programım nedeniyle aranızda bulunamasam da coşku ve heyecanınızı içtenlikle paylaşıyorum. Erzurum, tarih boyunca ilmin merkezlerinden biri olarak Anadolu’ya ilham verdi. Bugün de tarihimizden aldığımız bilinçle Erzurum’un bu konumunu daha da güçlendirmek üzere çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla şehrimizin üniversitelerini geliştiriyor; bilim merkezi, DENEYAP atölyeleri, Doğu Anadolu gözlem evi ve birçok farklı altyapıyı sizlerin hizmetine sunuyoruz. Böylece, şehrimizi adeta bir teknoloji havzası haline getiriyor, siz değerli gençlerimizin bilim ve teknoloji ile yetişmesini destekliyoruz. Ülkemizi kritik teknolojilerin sadece pazarı değil global bir üreticisi yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızın yol haritası olan Milli Teknoloji Hamlesi ışığında yoğun şekilde çalışıyoruz. Millî imkanlarla ürettiğimiz İHA’larımız, Türkiye’nin arabası TOGG bu hamlemizin en somut örnekleri olarak Karşımıza çıkıyor. Birçok filiz girişim şimdiden dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Tüm alanlarda gerçekleştirdiğimiz atılımlar sayesinde Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Türkiye’nin en kapsamlı gökbilim etkinliği Erzurum’da olacak

Bakan Varank, Erzurumlu gençleri, 30 Ağustos’ta Samsun’da başlayacak olan TEKNOFEST’e davet etti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Diyarbakır’da Zerzevan kalesinde gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en kapsamlı gök bilim etkinliği olan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin bu yıl Erzurum’da gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Varank, müjdesini ise şu cümlelerle duyurdu:

“ Ben teknoloji sevdalısı tüm Erzurumlu gençlerimizi 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST’e davet ediyorum. Ayrıca, buradan sizlerle bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Geçen yıl büyük bir coşkuyla Diyarbakır Zerzevan’da gerçekleştirdiğimiz gökyüzü gözlem Senliğini bu yıl Erzurum’da da düzenleyeceğiz Böyle organizasyonlar sayesinde astronomi ve uzay bilimlerine büyük katkı yapacak

Erzurumlu gençlerin gönlündeki teknoloji ateşini yakacağız. Festivale katılamamamı o şenlikle telafi edeceğimizi bilmenizi istiyorum.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18