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Bakan Akdağ’ın amcası son yolculuğuna uğurlandı
SAĞLIK ESKİ BAKANI AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ PROF. DR. RECEP AKDAĞ’IN AMCASI RÜSTEM AKDAĞ, ASRİ MEZARLIKTA KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.
ERZURUM 04.09.2020, 15:21
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Sağlık eski Bakanı Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ’ın amcası Rüstem Akdağ, Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Erzurum’un sevilen esnaflarından biri olan Akdağ Yufka Kadayıf’ın sahibi Rüstem Akdağ (82) yakalandığı korona virüs hastalığı nedeniyle dün Bursa’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Amca Akdağ’ın cenazesi bugün Cuma Namazının ardından Asri Mezarlık’ta kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
Cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe Belediye başkanları ve yakınları katıldı.
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