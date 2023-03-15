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Bahçecik mahalle muhtarı Önal son yolculuğuna uğurlandı
Oltu Bahçecik Mahallesi Muhtarı Aslan Önal (77) hayatını kaybetti.
ERZURUM 15.03.2023, 15:34
Oltu Bahçecik Mahallesi Muhtarı Aslan Önal (77) hayatını kaybetti.
Oltu Devlet Hastanesinde tedavi görürken kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden 6 çocuk babası Muhtar Aslan Önal, bugün İkindi Namazına mütakip Oltu Aslanpaşa camisinde kılınan cenaze namazının ardından yüzlerce sevenlerinin duası eşliğine Cankurtaran mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, yakınları ve yüzlerce seveni katıldı.