Erzurum GSİM ile Badminton il temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Badminton Turnuvası sona erdi.

Erzurum’da badminton rüzgarı esti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton Federasyonu Erzurum İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenledikleri 10 Kasım Atatürk’ü Anma Badminton İl Birinciliği sona erdi. Yakutiye Spor Salonu’nda yapılan ve büyük bir ilgi gören turnuva minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde oynandı. Çok sayıda hakemin görev aldığı turnuvada katılımcılar madalya kazanmak için kıyasıya yarıştı.

İl Temsilcisi Hakan Ülgü, antrenörler Esra Durak ve Ömer Akman yönetiminde Yakutiye Spor Salonu’nda yapılan turnuvanın oldukça anlamlı olduğuna işaret eden İl Temsilcisi Hakan Ülgü, katılan sporcuları kutladı. Badminton şampiyonasının geniş kitlelere ulaşması ve 10 Kasımın açısından önemli bir turnuva olduğuna işaret eden Badminton İl Temsilcisi Hakan Ülgü, “Aynı zamanda olimpiyat sporu olan badminton sporunun yaygınlaştırılması ve Erzurum’da her yaş grubunda geniş kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu organizasyonumuzda bizi destekleyen öncelikle il müdürümüz Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürümüz Ahmet Çelebi ile Yakutiye İlçe Müdürümüz Suat Yılmaz’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Badminton Federasyonu Başkanımız Murat Özmekik’e kendilerine hep güvendiği ve destek verdiği için teşekkür eden Ülgü, Federasyon Başkanı Murat Özmekik’in her organizasyon için kendilerine destek vermesinin de mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ülgü, badmintonun Erzurum’da en yüksek noktalara ulaşması için antrenör arkadaşları Esra Durak ve Ömer Akman ile çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Bu arada 10 Kasım Atatürk’ü Anma Badminton Turnuvasında dereceye giren sporculara GHSİM tarafından madalya verildi.