Aziziye’nin Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklara özel etkinlik

Aziziye Belediyesi tarafından yaptırılan Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük tematik trafik eğitim parkında bugün birbirinden renkli görüntüler oluştu. Çocuklara trafik bilinci aşılama amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü projenin Erzurum etabına Aziziye Belediyesi ev sahipliği yaptı. Proje bağlamında Dadaşkent’teki Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklara trafik eğitimi verildi. Erzurum Valisi Okay Memiş’in İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek’le birlikte katıldığı eğitim etkinliğinde, Zübeyde Hanım İlkokulu’nda öğrenim gören çocuklara trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın ev sahipliğini yaptığı programda, akülü araçlar da kullanıldı. Trafik ışıklarından yaya geçitlerine, minik üstgeçitlerden dönel kavşaklara varıncaya kadar bütünüyle çocuklar için tasarlanan parkta, eğitimler ise, trafik polisleri tarafından verildi.

Memiş’ten Trafik Bilinci Vurgusu

Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Karapınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu’nun da katıldığı trafik eğitim etkinliğinde birbirinden renkli görüntüler oluştu. Erzurum Valisi Okay Memiş, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; trafik bilincinin önemine vurgu yaptı. Memiş, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye genelinde yürüttüğü proje çerçevesinde çocukların uygulamalı trafik eğitimi alma fırsatı bulduğunu belirterek, “Çocuklarımız işte bu proje sayesinde trafik kurallarını, trafik işaretlerini öğrenecek ve bu konuda bilinç sahibi olacak. Eğitimler sezon sonuna kadar devam edecek” dedi.

Aziziye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı’nın bu eğitimler için eşsiz bir mekân olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Bu parkımızın açılışını bir süre önce yapmıştık. Konsept itibariyle gerçekten özel bir yatırım. Aziziye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, böylesine güzel ve kullanışlı bir alanı halkımızın hizmetine sundu” diye konuştu.

Gündelik Yaşamı Çocuklar İçin Tasarladık

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı’nı projelendirirken her şeyden önce trafik bilincini ön planda tuttuklarını dile getirerek, “Parkımızdaki neredeyse her ayrıntı çocuklarımızı eğitmeye, öğretmeye ve bilgilendirmeye dönük olarak tasarlandı. Gündelik yaşamda trafik ve trafik kurallarına yönelik olarak ne varsa, hepsi bu parkımızda konfigüre edildi. Bugün de işte bu alanda çocuklarımız için olduğu kadar biz yetişkinler için de kıymetli olan bir çalışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Erzurum Valiliğimize, İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Biz de bu proje ile üzerimize düşen her sorumluluğu severek yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Trafik eğitim etkinliğinin sonunda çocuklara projeye özel olarak hazırlanan trafik müfettişliği kartları dağıtılırken, kek ve meyve suyu ikramını ise, Aziziye Belediyesi yaptı. Trafik eğitimleri, il genelinde yapılan planlama doğrultusunda hafta boyunca devam edecek.