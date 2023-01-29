Aziziyeden miniklere kayak eğitimi

Aziziye Belediyesinin çocuklara yönelik olarak yürüttüğü kayak eğitim kurslarına bir yenisi daha eklendi. Erzurum Kayak Kulübü işbirliğiyle yürütülen Kar Taneleri isimli projeden bu yıl da Aziziyeye bağlı köylerdeki çocuklar faydalanıyor. Tatil sonuna kadar 200 çocuğa kayak eğitimi verilmesinin planlandığı proje kapsamında ilk etap eğitimler tamamlanırken, minik kayakçıların sertifikalarını da, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil birlikte dağıttı.

Köylerdeki Çocuklara Kayak Eğitimi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri Kar Taneleri isimli proje ile bugüne kadar yüzlerce çocuğu Palandökenle tanıştırıp kayak eğitimi verdiklerini söyledi. Sadece pandemi sebebiyle ara verilen projeye bu yıl yeniden start verdiklerini kaydeden Başkan Orhan, Erzurum Kayak Kulübü işbirliğiyle yürüttüğümüz projemizde bu yıl Palandökenle köy çocuklarımızı buluşturduk. İlçemize bağlı olan ve mahalle statüsüne kavuşturulan köylerimizden belirlediğimiz çocuklarımıza ara tatili hediyesi olarak uzman öğreticiler nezaretinde kayak eğitimi verdik diye konuştu.

Sosyal sorumluluk projesi

Bunun aynı zamanda bir sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi olduğunu vurgulayan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Şu ana kadar kayak eğitimi verdiğimiz çocuklar arasından sonradan kayak sporuna yönelen çocuklarımız da oldu. Bu yolla çocuklarımıza hem Palandöken ve kış sporlarıyla ilgili farkındalık kazandırdık, hem de onlara kayak yapmayı öğrettik. Bu yıl da ara tatili sonuna kadar 200 çocuğumuza kayak eğitimi vermiş ve projemizi başarıyla sonuçlandırmış olacağız. Türk Kayak Vakfımıza, Erzurum Kayak Kubülümüze ve Değerli Başkan Atakatan Alaftargile sergiledikleri işbirliği yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz dedi.

Geleceğe yapılan yatırım

Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil de, Aziziye Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri bu projenin çok anlamlı ve değerli olduğunu ifade ederek, Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhana, böyle bir projeyi hayata geçirip süreklilik kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Çünkü çocuklarımıza verdiğimiz kayak eğitimi, aslında geleceğimize yaptığımız bir yatırım anlamı taşıyor. Emek veren herkese teşekkür borçluyuz şeklinde konuştu.