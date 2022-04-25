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Aziziye’den 24 Nisan tepkisi

ABD Başkanı Joe Biden’in, 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” iddiasına en sert tepki Aziziye’den gösterildi. Biden’in sözde soykırım iddiasına ve kimi Türk siyasetçilerin 24 Nisan paylaşımlarına Alaca Şehitliği’nden cevap veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Tarih bellidir, tarihte yaşananlar bellidir. Delil istiyorlarsa delil, kanıt istiyorlarsa kanıt! Gelsinler arşivleri hep birlikte açalım; kim kime soykırım uygulamış tüm dünyaya bunu gösterelim” çağrısında bulundu.

ERZURUM 25.04.2022, 17:32
Aziziye’den 24 Nisan tepkisi

ABD Başkanı Joe Biden’in, 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” iddiasına en sert tepki Aziziye’den gösterildi. Biden’in sözde soykırım iddiasına ve kimi Türk siyasetçilerin 24 Nisan paylaşımlarına Alaca Şehitliği’nden cevap veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Tarih bellidir, tarihte yaşananlar bellidir. Delil istiyorlarsa delil, kanıt istiyorlarsa kanıt! Gelsinler arşivleri hep birlikte açalım; kim kime soykırım uygulamış tüm dünyaya bunu gösterelim” çağrısında bulundu.

Erzurum’a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesinde tarihin en büyük katliamlarından 10 Mart 1918 yılında Ermeni çeteleri tarafından 278 kişi, acımasızca şehit edilip kadın ve çocukları ise bir ahıra doldurarak yakıldı. Aziziye Belediyesi tarafından Alaca Şehitliğinde program düzenlendi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün de katıldığı programda, Aziziye Belediyesi Meclis üyeleri de hazır bulundu. Zabıtanın taşıdığı dev bayrakla şehitliğe giren heyet, burada yapılan açıklamaların ardından şehitler için dua etti.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ABD Başkanı Biden’in yüz karası olaylarla dolu Amerika tarihini çok çabuk unuttuğunu dile getirerek, “ABD’nin kirli tarihini hem Biden ve hem de Biden’le aynı kafada olanlar için bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Vietnam, Japonya, Kore, Küba, Panama, Guatemala, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan, Irak, İran ve Suriye’de yüz binlerce masum insanın kanını akıtan ABD, tarihin en büyük soykırımlarına imzasını atmış bir ülkedir” vurgusunda bulundu.

“Asıl vahşeti onlar sergilemiştir”

Konuşmasında “Bizim tarihimiz, tüm çıplaklığıyla orta yerde duruyor” diyen Başkan Orhan, “Yürekleri yetiyorsa, gelsinler kozlarımızı Ilıca’da, Alaca’da, Cinis’te, Yanıkdere’de, Pasinler’de, kısacası Ermeni vahşeti ve cinayetlerinin dört bir yanında yaşandığı Erzurum’da paylaşalım! Zira Türkler tarihin hiçbir döneminde ve hiçbir zaman Ermenilere asla soykırım yapmamıştır. Tam tersine, Ermeni Hınçak, Taşnak ve Ramgavar çeteleri Erzurum ve çevresinde insanlık dışı katliamlar yapmış, vahşetin hem de en büyüğünü gerçekleştirmişlerdir. Bu çeteler Müslüman-Türk 50 bin masum ahaliyi yaşlı, kadın, çoluk-çocuk demeden katletmişlerdir. Öyle ki, Erzurum ve şu an tam da üzerinde bulunduğumuz Alaca toprakları, Ermeni vahşetinin en derin izlerini taşımaktadır. Savunmasız haldeki 278 masum hemşehrimiz, bu köyde ve bu topraklarda acımasız bir biçimde katledilmiş, Ermeni mezaliminden zulüm bile adeta utanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Siyasetle tarih yazmaya çalışıyorlar”

ABD Başkanı Joe Biden’e seslenen Başkan Orhan, “Şimdi sormak lazım Mister’e: Kim kimi katletmiş, kim kime soykırım uygulamış? Üstelik bu vahşet sadece Alaca’da değil, bu kadim memleketin dört bir yanında yaşanmıştır. Cinis’te, Tazegül’de, Ilıca’da, Tepeköy’de, Dutçu’da, Yanıkdere’de, Karskapı’da, Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa Konaklarında, Firdevsoğlu Kışlası’nda, Yeşilyayla’da, Hasankale’de, Tımar’da, Köprüköy’de ve Horasan’da tam bir ‘Müslüman Türk Soykırımı’ gerçekleştirilmiştir. Ama tabi siyasetle tarih yazmaya çalıştıkları için bu hakikatleri görmüyor, görmek bile isteiyorlar. Çünkü onların hak, hukuk, adalet ve insanlık onuru diye bir dertleri yok. Bu yüzden ABD’nin ya da Biden’in ne dediği yahut ne düşündüğünü önemsemiyor, yaptığı her açıklamanın ve kullandığı her cümlenin bizim için yok hükmünde olduğunun altını özellikle çiziyoruz” diye konuştu.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, 24 Nisan’daki sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla tepki çeken Türk siyasetçilerini de kınadı. Orhan, “Bu ülkenin tarihsel hak ve çıkarlarını korumak yerine, dış güçlere uşaklık, Diaspora’ya ise köçeklik etmeyi tercih eden sözde bazı milletvekilleri, parti genel başkanı ve siyasetçiler, 24 Nisan vesilesiyle kendilerini bir kez daha açık etmiş ve ne mal olduklarını tekraren gözler önüne sermişlerdir. Doğaldır; çünkü onların ait oldukları kapı da bellidir, kimin peşinden gidip, kimlerin izini sürdükleri de bellidir. Dolayısıyla bunu da Aziz Milletimizin aklına, fikrine, irfanına ve vicdanına havale ediyoruz” dedi.

Erzurum’daki Ermeni mezalimini gözler önüne seren toplu mezarlara ve kazılara ait fotoğrafların da objektiflere gösterildiği programda, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de emperyalistlerin tarihin her döneminde bu milletin karşısına çıktığını dile getirdi.

Alaca Şehitliği programı, konuşmaların ardından dualarla sona erdi.

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