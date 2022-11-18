Aziziye’de termal turizm gelişiyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde destek almaya hak kazanan “Etkin Group Bungalov Tatil Köyü Tefrişat Projesi” destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Etkin Doğalgaz Enerji Ltd. Şti. yöneticisi Nevzat Utkan Ilıcalı ve Ajans yetkilileri katıldı.

2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programının “Turizm sektöründe yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve işletmelerin hizmet kalitesinin yükseltilmesi” önceliği bağlamında desteklenen ve toplam bütçesi 2 milyon 196 bin TL olan proje ile termal turizm açısından ülkemizde önemli bir yere sahip olan Aziziye’de konaklama imkânları ve yatak kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanması, turizm sektöründe hizmet çeşitliliğinin geliştirilmesi ve ilçe ekonomisinin elde ettiği turizm gelirinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Projenin tamamlanması ile 40 adet bungalov evden oluşan bungalov köyün hizmete açılması, kış ve termal turizm için Erzurum’a gelen yerli ve yabancı turistlerin kullanımına sunulması ve tesiste 17 genç personelin istihdam edilmesi hedefleniyor.