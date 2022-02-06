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Aziziye’de medya buluşması

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, basın mensuplarına ilçedeki yatırımları gezdirdi.

ERZURUM 06.02.2022, 10:40
Aziziye’de medya buluşması

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, basın mensuplarına ilçedeki yatırımları gezdirdi.

Dadaşkent’te ki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’ndan başlayan gezi programı, Ilıca’daki Termal Aquapark ve Termal Domates Seraları ile devam etti. Yatırım turunun ardından habercilerle akşam yemeğinde bir araya gelen Başkan Orhan, konuklarıyla bol bol sohbet etti, sorularını yanıtladı. Aziziye’yi çekim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Orhan, “İlçemiz her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Yaptığımız yatırımlarla ve yeni projelerle Aziziye ilçemizin çehresini değiştiriyoruz” dedi.

Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu

Aziziye Belediyesi’nce organize edilen Medya Buluşması programı, Dadaşkent’te inşa edilen ve yapımı yeni tamamlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda başladı. Konuklarına tesisi gezdiren Orhan, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yatırımının ilçedeki önemli bir ihtiyacı ortadan kaldıracağını belirterek, “Bu tesis daha çok eğitim amaçlı olarak yapıldı. Burada su sporlarına yönelik etkinlikler ön planda olacak. İlçe sakinlerimizin istifadesine sunacağımız bu tesis, her yaştan insanın uğrak noktası olacak” dedi.

Bu yatırımın ilçeye kazandırılması noktasında arsa tahsisi gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e ve ayrıca katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na teşekkür eden Orhan, daha sonra basın mensuplarıyla birlikte Ilıca’daki Termal Aquapark tesislerine geçti.

Aziziye’ye kapalı aquapark dopingi

Doğu’nun ilk ve tek kapalı termal aquaparkını habercilerle birlikte gezen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu yatırımın ilçeyi ve özellikle de Ilıca’yı çekim merkezine dönüştüreceğini ifade etti. Başkan Orhan, aroma terapi havuzlarından Türk hamamına, bungalov evlerinden termal havuzlarına varıncaya kadar konuklarına adım adım gezdirdiği devasa tesis için yatırımcı Tamer Grup’a da teşekkür etti.

Gazetecilere kapalı termal aquapark hakkında bilgiler aktaran Tamer Grup yetkilisi Ercan Tamer, böyle bir yatırımı Erzurum’a kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bu yatırıma önayak olan, bizden desteğini ve katkısını hiçbir zaman esirgemeyen Aziziye Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin en lezzetli domatesi

Gazetecilerin Aziziye’deki üçüncü durağı ise, termal seralar oldu. Aziziye Belediyesi’nin örnek yatırımları arasında gösterilen ve 10 dönümlük alan üzerinde inşa edilen Jeotermal Destekli Domates Seraları ile Erzurum’da bir ilki gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Seralarımız, termal sularla ısıtılmak suretiyle üretim yapacak. Türkiye’deki en lezzetli domatesi burada üreteceğiz, çünkü yüksek rakımın üretimdeki olumlu etkisi herkesçe biliniyor. Bu seralarda aylık 25 ton domates üretmeyi hedefliyoruz, yılda en az 300 ton domates üretim hedefimiz var. Termal sularla ısıtacağımız için seralardaki ısınma maliyetini asgariye indirmiş olacağız. Yanı sıra biyokütlesel atık sistemimiz de, ısıtma desteğinde bulunacağız” diye konuştu.

Aziziye’nin yeni yatırımları yolda

Saha gezisinin ardından gazetecilerle Ilıca Termal Tesisleri’nin ev sahipliği yaptığı akşam yemeğinde bir araya gelen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuklarıyla bol bol sohbet etti, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Burada Aziziye Belediyesi’nin diğer yatırımları hakkında bilgiler de aktaran Orhan, Güneş Enerji Santralleri sayesinde artık kardan bile elektrik üretir hale gelindiğini kaydetti. Ilıca’daki termal potansiyeli çok daha geniş kullanım alanlarına yaymak için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kuracaklarını açıklayan Orhan, KUDAKA desteğiyle hayata geçirilecek proje için ilk kazmayı bahar aylarıyla birlikte vuracaklarını bildirdi.

“İlçemiz çekim merkezi oluyor “

2022 yılına damgasını vuracak bir diğer yatırımın ise, Ilıca’da termal tesislerle entegre biçimde konuşlandırılacak olan Bungalov Evler ve Tatil Köyü projesi olacağını anlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Bu yatırımımızın da projesi hazır ve onayı tamam. Havalar ısınır ısınmaz ilk kazmayı vuruyor ve çalışmalara başlıyoruz. Aziziye’mizin çehresini değiştirmeye her alanda kararlıyız. Kaldı ki, 2021 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre; ilçemizin nüfusunda artış kaydedildi. Bu da zaten Aziziye’nin şimdiden çekim merkezi haline geldiğini ve tercih edilebilirlik düzeyini yükselttiğini ortaya koyuyor” dedi.

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