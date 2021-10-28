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Aziziye’de Masa Tenisi Turnuvası

Aziziye Belediyesi Gençlik Meclisi, Erzurum’da bu hafta sonuna renk katacak.

ERZURUM 28.10.2021, 13:03
Aziziye’de Masa Tenisi Turnuvası

Aziziye Belediyesi Gençlik Meclisi, Erzurum’da bu hafta sonuna renk katacak.

Aziziye Belediyesi’nin katkılarıyla gençler için Masa Tenisi Turnuvası organize eden Gençlik Meclisi, gençlere iki gün boyunca büyük bir coşku ve heyecan yaşatacak. Birincinin bin, ikincinin 750, üçüncünün de 500 liralık para ödülünün sahibi olacağı turnuvada, dördüncüye ise profesyonel raket takımı hediye edilecek.

Dadaşkent’teki Aziziye Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı turnuvada masa tenisi tutkunları eleme usulüyle yapılacak maçlarla önce çeyrek ve yarı final, ardından da final turu için mücadele edecek. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın başlama vuruşuyla start alacak turnuva ile gençler hareketli bir hafta sonu geçirmiş olacak.

Aziziye’de renkli etkinlik

Aziziye Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Taha Özmen, gençler arasındaki birlik, beraberlik, dayanışma ve kaynaşmayı güçlendirmek amacıyla organize ettikleri Masa Tenisi Turnuvası’nın, Aziziye’deki en renkli etkinliklerden birisi olarak hafızalara kazınacağını söyledi. Turnuvanın organize edilmesinde kendilerine her türlü desteği veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür eden Gençlik Meclisi Başkanı Özmen, “Gençlerin her daim yanında olan ve desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan’a çok teşekkür ediyoruz. Turnuvamızda nefesleri kesecek maçları seyretmek isteyen herkesi Aziziye Belediyemizin Dadaşkent’te hizmete açtığı Engelsiz Yaşam Merkezine bekliyoruz” diye konuştu.

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