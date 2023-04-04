Aziziye’de kentsel dönüşüm zirvesi

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde kentsel dönüşüm zirvesi gerçekleştirildi. Ilıca’da hayata geçirilecek olan Bahçelievler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi için hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ile devasa projeye de start verilmiş oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısına, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve EBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye Belediyesi’nden bürokratlarla hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Projenin Dünü-Bugünü

Ilıca’daki İlhan Varank Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Bahçelievler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin dün ve bugününü anlattı. Proje sürecinin 2015 yılında ön protokol imzalanması ile başladığını, 2017 yılında da ana protokol İmzalanmasıyla devam ettiğini hatırlatan Başkan Orhan; 2017 yılı Ağustos-Kasım aylarında hak sahipleriyle muvafakat görüşmelerinin yapıldığını kaydetti. Orhan, “2017 yılında yapılan görüşmeler ve alınan muvafakat senedi sonucunda yüzde 75’lik anlaşma oranı sağlandı. Hak sahiplerine ait muvafakat örnekleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığımıza iletildi, ancak ilerleyen süreçte finansal kaynak yetersizliği sebebiyle dönüşüm projesine başlanamamıştı. Nitekim 2022 yılı içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un Erzurum ilimize yaptığı seyahat esnasında Bahçelievler Dönüşüm Projesini yeniden gündeme getirdik ve hak sahipleriyle tekrardan ön görüşme yapmak için kendilerinden onay aldık. 2022 yılı Eylül-Aralık ayları içerisinde yine hak sahipleriyle yaptığımız şifai görüşmeler ve hak sahiplerinden alınan ön talep formlarına istinaden yüzde 82’lik bir anlaşma oranı sağladık” diye konuştu.

Başan Sekmen’e Teşekkür

Şubat ayında meydana gelen deprem felaketi sebebiyle sürecin kısa bir süreliğine sekteye uğradığına dikkati çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in girişimleri neticesinde bu çalışmaya kalınan yerden devam edilecek. Bu projeyi ivedilikle hayata geçirecek ve Ilıca’mızda göz kamaştıran bir yaşam alanını Allah’ın izniyle ihdas etmiş olacağız. Bu vesileyle Ilıcalı hemşehrilerimiz adına ben Sayın Mehmet Sekmen Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Ilıca Göz Kamaştıracak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Erzurum’da sürdürülen kentsel dönüşüm seferberliğine Bahçelievler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile devam edeceklerinin altını çizerek, “Ilıca mahallemizi inşallah Erzurum’un en görkemli ve ihtişamlı yerleşim merkezlerinden birisi haline getireceğiz” ifadesini kullandı.

Toplantıda, Bahçelievler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile ilgili olarak hak sahiplerini teker teker dinleyen Başkan Mehmet Sekmen, 150 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek olan dönüşümün Erzurum’a şimdiden hayırlı olması dileklerinde bulundu.

18 Ayda Başlanıp Bitecek

Projeye ivedilikli başlanıp, 18 ay içerisinde tamamlanacağı bilgisini veren Sekmen, “Burada hak sahibi vatandaşlarımız Allah’ın izniyle mağduriyet yaşamayacak. İsteyen evi karşılığında parasını alacak, isteyen konut alacak. Ev sahiplerine ev, dükkan ve işyeri sahiplerine de yine dükkan ve işyeri verilecek. İlaveten evlerini tahliye edecek olan hak sahibi vatandaşlarımıza da, yürütülecek bu proje esasları doğrultusunda kira yardımı yapılacak. Biz istiyoruz ki, bu süreç daha fazla uzamadan sona ersin ve 1,5 yıl içerisinde bu proje tamamlansın, herkes evini alsın, işyerini alsın ve hayatını modern imkanlarla devam etsin. Bunu da hep birlikte mümkün hale getireceğiz” dedi.