Aziziye’de genç ve kıdemli öğretmenler buluştu

Aziziye Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, öğretmenler onuruna verdiği yemekte, ilçeye bu yıl atanan genç öğretmenleri yine bu yıl emekliye ayrılmış olanlar ve ilçede görev yapan kıdemli öğretmenlerle bir araya getirdi. Mesleğe yeni başlayan genç öğretmenlerin tecrübe sahibi meslektaşlarıyla kaynaşma fırsatı bulduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü programında, Başkan Orhan ise, birbirinden önemli mesajlar verdi. Orhan, savaşların artık silahla değil, bilgiyle yapıldığına dikkati çekerek, “Hepimizin hedefi bilgi toplumu olma yolunda sağlam adımlar atabilmek olmalıdır” dedi.

Genç-kıdemli öğretmen buluşması

Aziziye Belediyesi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, Ilıca Termal Otel’de gerçekleşti. Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik’in de katıldığı programda, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Ilıcalı da hazır bulundu. Aziziye merkez ve bağlı mahallelerine bu yıl atanan öğretmenlerle, yine ilçede görev yapan kıdemli öğretmenler ve emekliye ayrılmış olan öğretmenlerin buluşturulduğu programda birbirinden renkli görüntüler oluştu. Aziziye Belediyesi’nin Öğretmenler Günü programı vesilesiyle kıdemli meslektaşlarıyla tanışma ve kaynaşma fırsatı bulan genç öğretmenler, mesleğe ömrünü vermiş ve emekliye ayrılmış olan meslektaşlarından da tavsiyeler edindi.

Orhan’dan ‘bilgi toplumu’ vurgusu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Öğretmenler Günü programında önemli mesajlar verdi. Başkan Orhan, milli ve manevi değerlerle donatılmış, milli bilinç, milli şuur ve milli ruh sahibi bir neslin ancak idealist öğretmenlerin elinde yetişebileceğinin altını çizerek, “Önemli olan bu süreçte idealist öğretmen olma heyecanını hiç kaybetmemek, eğitim ve öğretimin sürekli nitelik kazanması için mücadele edebilmektir” ifadesini kullandı.

Günümüzde savaşların artık silahla değil, bilgiyle yapıldığını vurgulayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yükselen bir değer olan bilginin, sürekli değişen, gelişen ve büyüme hedefleri olan toplumlar için eşsiz bir hazineyi ifade ettiğini söyledi. Orhan, “Bu yüzden hepimizin hedefi bilgi toplumu olma yolunda sağlam adımlar atabilmek olmalıdır. Bunun yolu da, öğretmenlerimizden, eğitim ve öğretimimizden geçiyor” diye konuştu.

Öğretmenlik ulvi bir müessese

İlçe Kaymakamı Abdulkadir Çelik ise, öğretmenliğin ulvi bir müessese olduğunu kaydederek, “Öğretmenlerimiz, kendilerine minnet ve şükran borçlu olduğumuz yegâne varlıklarımızdır. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu da, Aziziye Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Öğretmenler Günü etkinliğinden dolayı Başkan Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür etti.

Programın sonunda öğretmenlere, kendi isimlerini taşıyan birer kalem ve hijyen seti hediye edildi. Aziziye’deki 24 Kasım buluşması, Ilıca Termal Tesisleri önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.