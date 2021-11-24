banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
THY Euroleague’de Türk derbisi
THY Euroleague’de Türk derbisi
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde
Reel kesim güven endeksi azaldı
Reel kesim güven endeksi azaldı

Aziziye’de genç ve kıdemli öğretmenler buluştu

Aziziye Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

ERZURUM 24.11.2021, 11:30
Aziziye’de genç ve kıdemli öğretmenler buluştu

Aziziye Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, öğretmenler onuruna verdiği yemekte, ilçeye bu yıl atanan genç öğretmenleri yine bu yıl emekliye ayrılmış olanlar ve ilçede görev yapan kıdemli öğretmenlerle bir araya getirdi. Mesleğe yeni başlayan genç öğretmenlerin tecrübe sahibi meslektaşlarıyla kaynaşma fırsatı bulduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü programında, Başkan Orhan ise, birbirinden önemli mesajlar verdi. Orhan, savaşların artık silahla değil, bilgiyle yapıldığına dikkati çekerek, “Hepimizin hedefi bilgi toplumu olma yolunda sağlam adımlar atabilmek olmalıdır” dedi.

Genç-kıdemli öğretmen buluşması

Aziziye Belediyesi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, Ilıca Termal Otel’de gerçekleşti. Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik’in de katıldığı programda, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Ilıcalı da hazır bulundu. Aziziye merkez ve bağlı mahallelerine bu yıl atanan öğretmenlerle, yine ilçede görev yapan kıdemli öğretmenler ve emekliye ayrılmış olan öğretmenlerin buluşturulduğu programda birbirinden renkli görüntüler oluştu. Aziziye Belediyesi’nin Öğretmenler Günü programı vesilesiyle kıdemli meslektaşlarıyla tanışma ve kaynaşma fırsatı bulan genç öğretmenler, mesleğe ömrünü vermiş ve emekliye ayrılmış olan meslektaşlarından da tavsiyeler edindi.

Orhan’dan ‘bilgi toplumu’ vurgusu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Öğretmenler Günü programında önemli mesajlar verdi. Başkan Orhan, milli ve manevi değerlerle donatılmış, milli bilinç, milli şuur ve milli ruh sahibi bir neslin ancak idealist öğretmenlerin elinde yetişebileceğinin altını çizerek, “Önemli olan bu süreçte idealist öğretmen olma heyecanını hiç kaybetmemek, eğitim ve öğretimin sürekli nitelik kazanması için mücadele edebilmektir” ifadesini kullandı.

Günümüzde savaşların artık silahla değil, bilgiyle yapıldığını vurgulayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yükselen bir değer olan bilginin, sürekli değişen, gelişen ve büyüme hedefleri olan toplumlar için eşsiz bir hazineyi ifade ettiğini söyledi. Orhan, “Bu yüzden hepimizin hedefi bilgi toplumu olma yolunda sağlam adımlar atabilmek olmalıdır. Bunun yolu da, öğretmenlerimizden, eğitim ve öğretimimizden geçiyor” diye konuştu.

Öğretmenlik ulvi bir müessese

İlçe Kaymakamı Abdulkadir Çelik ise, öğretmenliğin ulvi bir müessese olduğunu kaydederek, “Öğretmenlerimiz, kendilerine minnet ve şükran borçlu olduğumuz yegâne varlıklarımızdır. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu da, Aziziye Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Öğretmenler Günü etkinliğinden dolayı Başkan Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür etti.

Programın sonunda öğretmenlere, kendi isimlerini taşıyan birer kalem ve hijyen seti hediye edildi. Aziziye’deki 24 Kasım buluşması, Ilıca Termal Tesisleri önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7