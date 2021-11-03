Aziziye’de ‘Çağdaş Hat’ Sergisi açıldı

Aziziye Belediyesi’nin “Çağdaş Hat Sergisi” sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde açılan sergiye katılım yoğun olurken, hat sanatını ebru, çakıl taşı ve seramik süsleme sanatıyla bütünleştiren eserler davetlilerden büyük ilgi gördü.

Serginin açılışına Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, 22 ve 26’ncı dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, TRT Erzurum İl Müdürü Ayça Alemdar, MHP İlçe Başkanı Murat Karadaş, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sefa Bilici, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhsin Aslan, TDED Şube Başkanı Murat Ertaş, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, Anadolu Basın Birliği Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, akademisyenler, sanatçılar, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Konuklarıyla özel olarak ilgilenen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, açılışa gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Aziziye’mizde bu tür etkinliklerle kültürel yaşama renk katmak, bizim için de ayrıcalık” dedi.

Sanatın kalbi Aziziye’de atacak

Türk-İslam kültüründe özel bir yeri olan Hüsn-i Hat sanatının ebru, çakıl taşı ve seramik süsleme sanatıyla birleşiminden doğan eserleri sergiye katılan davetlilere Erzurumlu sanatçı Neslihan Arzu Keteci anlattı. Sergilenen her bir eserde, Hat sanatını farklı biçimsel çizgilerle icra etmeye çalıştıklarını söyleyen Keteci, sergi işte bu yüzden “Farklı Bakış” olarak adlandırdıklarını kaydetti.

Öte yandan açılışa katılan herkeste ayrı bir hayranlık uyandıran sergiyi konuklarıyla birlikte gezen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin merkezi haline geleceğinin altını çizdi. Başkan Orhan, “İlçemizde kültürel etkinliklerimizi sürekli çeşitlendireceğiz. Dolayısıyla gerek Ilıca ve gerekse Dadaşkent’imizde ki kültür merkezlerimiz sayesinde kültür ve sanatın kalbi bundan böyle Aziziye ilçemizde atacak” ifadelerini kullandı.

Aziziye Belediyesi’nin “Farklı Bakış” adını taşıyan Çağdaş Hat sergisi, 10 Kasım’a kadar gezilebilecek.