Aziziye Ziraat Odasında Abdussemet Tubay dönemi

Erzurum’un Aziziye Ziraat Odası’nın genel kurulu geçtiğimiz günlerde yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimin galibi Abdussemet Tubay oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu Tarımsal Araştırma Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen ve

mevcut Başkan Şahset Karaman ile rakip aday Samet Tubay’ın yarıştığı Aziziye Ziraat Odası Başkanlık seçimini 94 delegenin 54’ünün oyunu alan Samet Tubay’ın listesi kazandı. Aziziye Ziraat Odası Genel Kurulunda yapılan seçimin ardından galip gelen Samet Tubay’ın listesinde Meclis Üyeliklerinde ; Abdussemet Tubay, Yusuf Karakaya, Zeki yıldırım ,Özkan Taştan, Ednan Batıbeyi, Fatih Öner, Suat Deniz, VahdettinZümrüt Bekiroğlu, Bilal Kaçtıoğlu, Kasım Palabıyık, Ahmet Gündoğdu, Canip Kaya, Nevzat Çakerten ,Mehmet Nidai Kobazoğlu, Habib Taşhan, Celalettin Eltaş, Muhammet Yıldız Taştepe, Cihat Aktaş, Adil Yıldırım ,Adem Aksakal, Mustafa Yüzlükoğlu, seçilirken, Yönetim Kurulu Üyelikleri ise şu şekilde oluştu Abdussemet Tubay, Yusuf Karakaya, Zeki Yıldırım, Özkan Taştan, Ednan Batıbeyi, Fatih Öner, Suat Deniz yer alıyor.

Başkan Tubay: Çiftçilerimize Daha iyi Hizmet Etmek Adına Bu göreve Talip Olduk..

Yapılan Seçimin ardından açıklamalarda bulunan yeni Başkan Abdussemet Tubay, “Üyelerimize, çiftçilerimize söz verdik. Daha iyi hizmet etmek adına buradayız. İnşaAllah hep birlikte güzel çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Üreticilerimizin ürün ve hizmetlerinin karşılığını alması için ben ve arkadaşlarım elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Allah bizleri sizlere hizmet etmek için çıktığımız bu yolda mahcup etmesin “ şeklinde konuştu.