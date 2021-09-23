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Aziziye Termal Otel’in kapıları öğrenciler için açıldı

Aziziye Belediyesi, gönül belediyeciliği adına özel bir çalışmaya daha imzasını attı. Erzurum’a yükseköğrenim görmek için gelen yurt ve barınma sorunu yaşayan öğrenciler için Aziziye Belediyesi Termal Oteli’nin kapıları ardına kadar açıldı.

ERZURUM 23.09.2021, 13:12
Aziziye Termal Otel’in kapıları öğrenciler için açıldı

Aziziye Belediyesi, gönül belediyeciliği adına özel bir çalışmaya daha imzasını attı. Erzurum’a yükseköğrenim görmek için gelen yurt ve barınma sorunu yaşayan öğrenciler için Aziziye Belediyesi Termal Oteli’nin kapıları ardına kadar açıldı.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sosyal medya hesabından üniversite öğrencilerine çağrı yaparak, “Başımızın üstünde yeriniz var” dedi.

Başkan Orhan, Erzurum’un bir üniversite şehri olduğunu hatırlatarak, “Üniversitelerimiz ve üniversite öğrencilerimiz bu şehrin vizyonu ve vitrinini teşkil ediyor. Böyle bir değere sahip çıkmak da bize düşer” dedi.

Başkan Orhan, Aziziye Belediyesi’ne ait Termal Otel’in kapılarını üniversiteli gençler için açtıklarını belirterek, “Üniversiteli kardeşlerimiz rahat olsun. Biz onlar için her türlü imkanımızı seferber etmeye hazırız. Bu manada Termal Otelimiz öğrenci kardeşlerimizin emrine amade olacak. Yurt ya da barınma sorunu olan öğrencilerimizi termal otelimizde ağırlamaya hazırız. Bunun için genç kardeşlerimizin 444 9 125 numaralı hattan belediyemiz Beyaz Masa birimiyle irtibata geçmeleri yeterli olacak. Gençlerimizin yanındayız, tüm imkanlarımızı onlarla paylaşmaya hazırız” diye konuştu.

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