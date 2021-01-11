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Aziziye kabuğunu kırıyor

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde yapılan yatırımlar göz dolduruyor.

ERZURUM 11.01.2021, 14:51
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Aziziye kabuğunu kırıyor

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde yapılan yatırımlar göz dolduruyor.

Sosyal donatı alanlarının yanı sıra istihdam odaklı gelir getirici projelerde Başkan Muhammed Cevdet Orhan’ın vizyonunun yansıması olarak adlandırılıyor.

Önceki gün Ocak ayının ilk meclis toplantısı sonrasında belediye meclis üyeleri ile birlikte belediye tarafından son aşamaya gelen projeleri gezen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, salgın hastalıklara rağmen durmaksızın yaptıkları yatırımların son aşamada, bazılarının ise açılışı için gün saydıklarını anlattı. Rutin belediyecilik çalışmalarında eksiksiz devam ettiklerini dile getiren Başkan Orhan, 69 mahalle statüsünde ki köy ve üç merkez mahallenin temizlik ve imar konusunda hiçbir sorunun kalmadığını söyledi. Ilıca mahallesinde ki termal potansiyellerinin değerlendirilmesi noktasında yatırımları teşvik etme gayretinde olacaklarını belirten Başkan Orhan, “Belediyecilik çalışmalarında Aziziye Belediyesi olarak 2021 yılı içerisinde de inşallah salgınları atlatma çabalarımız ile birlikte yeni yatırımları da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Rutin çalışmalarımız dışında belediye yatırımlarının da artışa geçeceği bir yıl olacağının bilinmesini istiyorum. Türkiye’nin en fazla güneş gören şehirlerinin başında gelen ilçemizde güneş enerjisi üretim merkezlerinin yapılmasına ön ayak olup belediye olarak bizlerde benzeri bir yatırıma imza atma gayretindeyiz. Bir süre önce Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Jeotermal Sera Projemize onay geldi. Toplamında 10 milyon TL olan bu proje sonunda onlarca gencimize istihdam sağlanacaktır. KUDAKA tarafından 6 milyonluk bir desteğin gelmiş olması projemizin tamamlanma süresini kısaltacaktır. 2021 yılı için bu ve bunun gibi daha nitelikli projelerimiz devam edecektir.” dedi

Ilıca Dönüşümünü Sürdürüyor

Ilıca Mahallemiz için belediyeye ait mevcut Termal Otel ve kaplıcaların bulunduğu yerleşke için de dönüşümleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Orhan, Büyükşehir Belediyesinin de bu anlamda ciddi katkıları olduğunu hatırlattı. Başkan Orhan, “Ilıca için kent meydanı ve otopark çalışmaları ve refüjler bunlardan sadece birkaçıdır. Bu yıl yapımının tamamlanmasını beklediğiniz Ilıca’ya istihdam ve ekonomik girdi sağlayacağını düşündüğümüz Termal Aquapark projesinin hizmete başlaması içinde heyecanlı bekleyiş halindeyiz. Ilıcamız için gelecek yıllarda bu vesile ile daha büyük yatırımların geleceğinden eminiz. Türkiye’nin en kaliteli termal kaynaklarına sahip olan güzide ilçemiz Aziziye ve Ilıca mahallemiz potansiyellerinin tamamını kullanacağı günü beklemektedir. Ilıca ilçemize nazaran Erzurum’un en yeni yerleşim alanlarından biri olan Dadaşkent’in de cazibesinin sürekli artması müteahhit firmaların da ilgi odağı haline gelmiştir. Şüphesiz bu olumlu gelişmede en büyük etken belediyecilik hizmetlerinin memnuniyet verici olmasıdır diyebiliriz. Temizlik İşleri çalışmalarından imar çalışmalarında ki noksansız koordinasyon bunlara en büyük örnektir. Son yapılan nüfus sayımı ile 64 bine yaklaşan ilçe nüfusumuzun bundan sonraki zamanlarda da yatırımlarla birlikte daha fazla artışa sahne olacağını umut ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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