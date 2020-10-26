Aziziye Gençlik Merkezi akıl ve zeka oyunlarının merkezi olma yolunda

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi gençlerin merkezi olmaya devam ediyor. Akıl ve Zeka Oyunları eğitimlerine yoğun olarak katılan gençler duyuşsal ve bilişsel özelliklerini geliştirmelerinin yanında çeşitli gönüllülük faaliyetlerine de katılarak iyi birey olma yolunda büyük mesafeler kat ediyorlar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aziziye Gençlik Merkezi Akıl ve Zeka oyunlarında merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 il gençlik merkezinde uygulanmaya başlayan Akıl ve Zeka Oyunları eğitimlerine yoğun olarak katılan gençler duyuşsal ve bilişsel özelliklerini geliştirmelerinin yanında çeşitli gönüllülük faaliyetlerine de katılarak iyi birey olma yolunda büyük mesafeler kat ediyorlar.

Tüm Dünyayı etkisine alan Covid-19 sebebiyle bir süreliğine ara verilen çalışmalarda Online Eğitimle gençlik liderleriyle buluşan gençler normalleşme süreciyle birlikte Mayıs ayından itibaren yoğun bir şekilde eğitim görüyorlar. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak çalışmalara devam eden gençler adeta vakitlerini gençlik merkezinde geçiriyor. Akıl ve Zeka Oyunları eğitimleri dışında gençleri haftanın belirli günlerinde İyilik Hareketleri temalı gönüllülük faaliyetlerine dahil ettiklerini belirten Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu hedeflerinin gençlerin çok yönlü gelişimlerini sağlayarak iyi bireyler yetiştirmek olduklarını ifade etti.

Gençlerin canlı derslerinden sonra vakitlerini gençlik merkezinde geçirdiklerini belirten Gençlik Liderleri Yavuz Selim Turgut ve Ümran Öztürk Futbol sahalarının yapımı ile birlikte günde 100’e yakın çocuğun hem futbol oynayıp hem de değerler eğitimi çalışmalarına katıldıklarını ayrıca çok yakında Keman , Bağlama, Kodlama, Basketbol, Resim, İngilizce eğitimlerinin başlayacaklarını sözlerine eklediler.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Gençlik Merkezlerinin insan odaklı çalışmalarına ve projelerine pandemi tedbirlerine uyarak yoğun tempoda deva ettiğini belirterek, geleceğin bilgili ve çalışkan nesillerinin yetişmesinde kendilerinin de üzerine düşen görevi layığı ile yerine getirmeye çalıştıklarını söylediler.