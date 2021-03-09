banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı
Son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...

Aziziye Belediyesi’nden Tapu Müdürlüğü hamlesi

Aziziye Belediyesi, ilçenin kurumsal vizyonuna değer katmaya devam ediyor.

ERZURUM 09.03.2021, 11:04
Aziziye Belediyesi’nden Tapu Müdürlüğü hamlesi

Aziziye Belediyesi, ilçenin kurumsal vizyonuna değer katmaya devam ediyor.

Yıllık işlem hacmi yaklaşık 12-13 bin arasında değişen Aziziye Tapu Müdürlüğü, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın sayesinde Erzurum’un en büyük ve en işlevsel hizmet binasına kavuştu. Başkan Orhan, Ilıca’daki belediye hizmet ve kültür merkezi kompleksi içerisindeki modern binayı Aziziye Tapu Müdürlüğü’ne ücretsiz tahsis etti. Yıllardır ilçenin dışında ve E-80 Karayolu üzerindeki Kaymakamlık binası içerisinde hizmet veren Aziziye Tapu Müdürlüğü, Başkan Orhan’ın gerçekleştirdiği tahsis işleminin ardından Ilıca merkeze taşındı. Aziziye ilçe sınırları dahilindeki tüm gayrimenkul alım-satım işlemleri bundan böyle Ilıca merkezinden yürütüleceği gibi, mülk sahipleri ve müşterilerin yolu da yine aynı şekilde Ilıca’da birleşecek.

Aziziye Cazibe Kazanmaya Devam Ediyor

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçenin kurumsal vizyonunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Aziziye’nin sürekli büyüyen, gelişen ve genişleyen bir yerleşim merkezi haline geldiğinin altını çizen Başkan Orhan, “İlçemiz son yıllarda kaydettiği büyük ivme sayesinde adeta bir çekim merkezine dönüştü. Dadaşkent ve Ilıca’da büyük bir hızla devam eden yoğun konut üretimiyle birlikte Aziziye ilçemiz Erzurum insanının öncelikli tercihi haline geldi. Şehrin dört bir yanından vatandaşlarımız artık Ilıca’dan ve Dadaşkent’ten ev, işyeri ve arsa alıyor. Çünkü ilçemiz her geçen gün değer kazanıyor, ilaveten sakinlerine de kazandırıyor” diye konuştu.

Başkan Orhan’dan Hareketli Nüfus Vurgusu

Aziziye’deki bu gelişim sürecinde en büyük hareketliliği ise, Aziziye Tapu Müdürlüğü’nün yaşadığına dikkati çeken Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Gayrimenkul alım-satım işlemleri için bir yılda ortalama 25-30 bin kişi ilçemize geliyor. Bu hareketli bir nüfus demek; ancak ilçemiz işte bu hareketlilikten istifade edemiyordu. Çünkü Aziziye Tapu Müdürlüğümüz yerleşim merkezi dışında faaliyet gösteriyordu. İşte biz bunu bir sorun olarak gördük ve vatandaşımızı hem müşkülden kurtarmak, hem de nüfus hareketliliğini yerleşim merkezinde tutmak adına Aziziye Tapu Müdürlüğünü Ilıca’nın merkezine getirdik” ifadelerini kullandı.

Modern Bina Ücretsiz Tahsis Edildi

Bu doğrultuda Ilıca’daki belediye hizmet ve kültür merkezi kompleksi içerisindeki modern binayı Aziziye Tapu Müdürlüğü olarak kullanılması için Tapu ve Kadastro Erzurum Bölge Müdürlüğü’ne tahsis ettiklerini bildiren Başkan Orhan, “Bu tahsis karşılığında kesinlikle hiçbir ücret almadık. Çünkü bizim en büyük kazancımız, hareketli nüfusu yerleşim merkezinde tutmak olacak. Her ay binlerce, yıl boyunca da on binlerce insanın yolu Ilıca’da kesişecek. Kaldı ki, hareket demek; bereket demek. Dolayısıyla yeni adresindeki Aziziye Tapu Müdürlüğümüz ilçe ekonomisine de canlılık kazandıracak. Süreçte Ilıca kazanacak, Dadaşkent kazanacak, Aziziye kazanacak. Hayırlı olsun, uğurlu olsun!”
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20