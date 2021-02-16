Aziziye Belediyesi’nden kış sporları hamlesi

Aziziye Belediyesi, geleceğin yıldız sporcularını Erzurum Kayak Kulübü ve Kar Spor işbirliğiyle yetiştiriyor. Aziziye’deki ilkokullarda öğrenim gören ve kış sporlarına ilgi duyan öğrenciler için seferber olan Aziziye Belediyesi, tüm masraflarını karşılayarak açtırdığı kayak eğitimi kursunu mezuniyet coşkusuyla noktaladı.

Erzurum Kayak Kulübü’ndeki uzman öğreticilerden kayak eğitimi alan minikler, kurs bitirme belgelerini Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın elinden alırken, küçük kayakçıların yaşadığı coşku ise görülmeye değerdi. Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, yardımcısı Emre Çarıkçıoğlu ve uzman öğreticilerin de hazır bulunduğu programda konuşan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, kış sporlarına vurgu yaptı, kış turizminin önemine değindi.

Tüm Masraflarını Aziziye Belediyesi Karşıladı

Aziziye Belediyesi’nce organize edilen kayak eğitimi kurslarının ilçede artık bir gelenek haline geldiğini anlatan Başkan Orhan, “İlçemizdeki ilkokullarda öğrenim gören başarılı öğrencileri belirleyip, bunların arasından spora ilgi duyanları tespit etmek suretiyle son iki yıldır kayak eğitimi kursu düzenliyoruz. Minik kayakçılarımızın kıyafetlerinden kayak malzemelerine varıncaya kadar her türlü ihtiyacını da, yine Aziziye Belediyesi olarak bizler karşılıyoruz. Erzurum Kayak Kulübü işbirliğiyle yürüttüğümüz bu çalışma çerçevesinde hem geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyor, hem de Erzurum’un kış sporları merkezi olma sürecine pozitif katkı sunuyoruz” diye konuştu.

Çocuklarımızda Farkındalık Oluşturuyoruz

Bu eğitimlerin aynı zamanda sosyal bir farkındalık girişimi olduğuna dikkati çeken Başkan Orhan, “Kayak eğitim kursumuz başlamadan önce kursiyer çocuklarımızdan birçoğu Palandöken’i hiç görmemişti. Ama bugün her birisi ‘kayak yapmak’ gibi çok özel bir ilgi alanına kavuştu. Kuşkusuz, bu çocuklarımız arasında kendini geliştirenler ve kayak eğitimi almaya devam edenler olacak. Hatta ve hatta geleceğin milli kayakçıları belki de bu yavrularımız arasından çıkacak. Bunların hepsini bir tarafa bıraktık diyelim; en önemlisi de, bu çocuklarda artık Palandöken ve kayak sporuyla ilgili bir farkındalık gelişmiş olacak. Yani bugünün Aziziyeli çocukları, yarının kayak yapabilen ve kış turizminin önemini çok iyi bilen Erzurumlu gençleri haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil’e de teşekkür eden Başkan Orhan, daha sonra Aziziye Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen’le birlikte minik kursiyerlere başarı belgelerini dağıttı. Mezuniyet töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.