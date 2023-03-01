Aziziye Belediyesi’nden ‘Kardeş Belediye’ kararı

Aziziye Belediye Meclisi, Adıyaman Belediyesi ile Hatay Antakya Belediyesi’ni Kardeş Belediye” ilan etti. Meclisin Mart ayı oturumunda alınan karar, Meclis Üyeleri tarafından oy birliğiyle kayda geçirildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem felaketi sebebiyle Aziziye Belediyesi tarafından başlatılan seferberlik, “Kardeş Belediye” kararıyla taçlandı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında, Adıyaman Belediyesi ile Hatay Antakya Belediyesi arasında kardeşlik köprüsü kuruldu. Başkan Muhammed Cevdet Orhan, alınan kararın anlam ve önem itibariyle çok büyük olduğunu ifade ederek, Meclis üyelerine teşekkür etti.

Başkan Orhan Meclis’i bilgilendirdi

Aziziye Belediye Meclisi’nin Mart ayı oturumu, Başkan Orhan’ın deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aktarımıyla başladı. Aziziye Belediyesi olarak; depremin hemen ardından Adıyaman’da görev aldıklarını, iş makinalarından arama-kurtarma ekiplerine varıncaya kadar bir diğer yardım seferberliğini de Hatay için başlattıklarını anlatan Başkan Orhan, “Ekiplerimiz Adıyaman ve Hatay’daki neredeyse tüm çalışmalara ortak oldu, felaket bölgesindeki yüreğimiz oldu. Bu süreçte deprem bölgesine yardım malzemesi göndermek için birbirleriyle adeta yarış veren Aziziyeli komşularımız ve Erzurumlu tüm hemşehrilerimize, Kaymakamlığımıza, bütün kurum ve kuruluşlarımıza, STK’larımıza, girişimcilerimize ve iş insanlarımıza minnet ve şükran borçluyuz” diye konuştu.

Kardeş belediye oldular

Afetin yaralarının sarılması sürecinde gösterdikleri gayretten dolayı Aziziye Belediye Meclisi üyelerine de teşekkür eden Orhan, deprem bölgesinde gerçekleştirilen temasları anlattı. Orhan, “Hatay’ın Merkez Antakya ilçesinde kendi imal ettiğimiz prefabrik evlerinden bir yerleşim merkezi kuracağız. Oradaki bazı çadır ve konteyner kentlerin sorumluluğunu da yine biz üstlendik. Temizlik hizmetlerinin sevk ve idaresini de Aziziye Belediyesi olarak bizler yürüteceğiz. Deprem bölgesine yönelik seferberliğimiz imkanlarımız ölçüsünde devam edecek. Bu bağlamda Antakya ve Adıyaman’la ilgili temaslarımızı ve ilişkilerimizi ilgili yasa kapsamında ‘Kardeş Belediye’ olarak devam ettireceğiz” dedi.

Meclis gündemine alınan ‘Kardeş Belediye’ teklifi oy birliğiyle kabul edilirken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için de dualar edildi.