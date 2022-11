Aziziye Belediyesi’nden bir ilk daha

Aziziye Belediyesi, ilçede yine bir ilke imza attı. Belediyeye tahsisli olan mezbaha, özel sektör işbirliğiyle adeta et entegre tesisine dönüştürüldü. Büyük ve küçükbaş hayvanların kesiminin yanı sıra hayvansal ürünlerin neredeyse tamamının değerlendirildiği tesis, perakende satışlara ise Dadaşkent’te açılan satış mağazasında başladı.

Aziziye Et Entegre ismini taşıyan satış mağazası, dualarla hizmete açılırken, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, ocak başına geçti ve pişirdiği etleri davetlilere ikram etti. Dadaşkent’teki satış mağazası açılışında birbirinden renkli görüntüler oluşurken, piyasaya göre çok daha ekonomik fiyatlarla satışa sunulan et ve et ürünleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Atıl Mezbaha Entegre Tesis Oldu

Aziziye Et Entegre satış noktasının açılışına Aziziye Belediye Muhammed Cevdet Orhan, İlçe Kaymakamı Abdulkadir Çelik’le birlikte katıldı. Kurban kesilerek yapılan açılış öncesinde bir konuşma yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, katma değer ve istihdam vurgusu yaptı. 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde Aziziye Belediyesine tahsisli kesimhaneyi özel sektör işbirliğiyle modernize ettikleri bilgisini veren Başkan Orhan, “Bir nevi atıl durumdaki bu kesimhaneyi yeniden faaliyete geçirilecek şekilde işletmecilerimizle revize ettik, yeni ekipmanlarla donattık. Şimdi bu kesimhane ilçemiz ölçeğinde et entegre tesisine dönüştü” dedi. İstihdam konusunda ortaya koydukları hassasiyetin karşılığını aldıklarını ve tesiste şu anda 23 kişinin çalıştığını kaydeden Orhan, “Süreçte ilçemiz sakinlerinin et ve et ürünlerini hem kaliteli ve hem de ucuza tüketebilmelerine özen gösterdiğimiz için satış noktaları oluşturulmasını da sağladık. Bu mağaza da, attığımız işte bu adımlarımızdan birisi oldu. Bu satış noktasında vatandaşlarımız her türlü et ve et ürününe ulaşabilecek” diye konuştu.

Orhan Et Pişirdi, Tadım Yaptırdı

Kaymakam Çelik’in de, ilçe ekonomisine değer kazandıran girişim için Aziziye Belediye Başkanı Orhan ve işletmecilerine teşekkür etmesinin ardından açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Satış mağazasının gezilmesinin ardından ocak başına geçen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, davetliler için et pişirdi, ikramda bulundu. Açılışa katılan Dadaşkent sakinlerinin yanı sıra otobüs duraklarında bekleşen vatandaşları da unutmayan Başkan Orhan, pişirdiği etleri kendi elleriyle ikram etti, Aziziye Et Entegre mamulü olan etlerin tadına baktırdı. Aziziyeli vatandaşlar, Dadaşkent’te kurumsal bir et satış mağazasının hizmete açılmış olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederken, Başkan Orhan ise, bir sonraki satış mağazasının Ilıca’da açılacağını müjdeledi.