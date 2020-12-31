Aziziye Belediyesinde TİS sevinci

Aziziye Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesinde işçilerin yüzünü güldüren netice alındı. Belediyede kadrolu olarak çalışan toplam 29 işçi için masaya oturuldu.

Belediye İş Sendikası Kars Şube Başkanı Himmet Bozan ve işçi temsilcilerinin katıldığı Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde işçiler için 6’şar aylık dilimler halinde 2 yıllık sözleşme imzalandı. Altı ayda bir olmak üzere yüzde 10 olarak belirlenen sözleşme sonrasında duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye İş Sendikası Kars Şube Başkanı Himmet Bozan, taleplerine yakın bir oranın kabul görmesinin Başkan Orhan’ın katkıları ile mümkün olduğunu söyledi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın çalışanların hakları konusunda ki hassasiyetinin takdire şayan olduğunu anlatan Başkan Bozan, “Belediyemizde çalışan 29 işçimiz için talep ettiğimiz rakamlara yakın bir oranın kabul edilmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Yıllardan beridir başkanımızın bu konudaki hassasiyetini görmekteyiz. Kendilerine teşekkürü borç biliyorum” dedi.

Başkan Orhan: “İşçimiz için en iyisini düşündük”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Belediyesinin çalışmalarında her daim zor şartlar altında çalışan personelin katkısı olduğunu vurguladı. Başkan Orhan, “İşçilerin haklarının karşılığı için bizlerde her türlü imkânlarımızı seferber etmekteyiz. Dün olduğu gibi bugünde toplu sözleşmelerde en iyi şartları gözetmeye gayret ettik. İşçilerimize Toplu İş Sözleşmesinin hayırlar getirmesini bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.