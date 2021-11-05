Aziziye Belediyesi’nde kan bağışı seferberliği

Aziziye Belediyesi Kızılay Haftası’nda örnek bir kampanyaya imza attı. Başkan Muhammed Cevdet Orhan’ın talimatıyla organize edilen “Kan Bağışı, Can Bağışı” adlı kampanya kapsamında Aziziye’de adeta seferberlik ilan edildi.

Aziziye Belediyesi hizmet binası önünde konuşlandırılan Kızılay’ın kan bağışı aracı, bağışçılarla adeta dolup taştı. Belediye personellerinin yanı sıra Aziziyeli vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasına Başkan Muhammed Cevdet Orhan da katıldı. Başkan Orhan, kendisine eşlik eden Aziziye Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Akarsu ile birlikte kan bağışında bulunurken, diğer bağışçılarla da bol bol sohbet etti.

Kan bağışının herkes için sosyal bir sorumluluk olduğunun altını çizen Orhan, “Unutmamalıyız ki, kan anonsları hep başkaları için yapılmaz. Gün gelir hepimiz kana ihtiyaç duyabiliriz. Dolayısıyla bu bilinçte olmamız ve kan bağışını hem kendi sağlığımız, hem de toplum sağlığı için alışkanlık haline getirmeliyiz” dedi.

Başkan Orhan’dan teşekkür

Söz konusu organizasyonu Kızılay Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Orhan, “Kan Bağışı, Can Bağışı” adını verdikleri kampanyayla aynı zamanda toplumsal bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kendisinin düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Burada başlıca amacımız toplumun dikkatini kan bağışına çekmekti. Çalışma arkadaşlarımızı ve yanı sıra Aziziyeli hemşehrilerimizi de bu yolla kan bağışına teşvik etmeyi istedik. İşbirliği yaptığımız Türk Kızılay’ımıza, kan bağışında bulunan çalışanlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.