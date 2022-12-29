Aziziye Belediyesi işçilerine rekor zam

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye işçilerine yeni yıl sürprizini maaş zammıyla yaptı. Başkan Orhan, Belediye-İş Sendikası ile yapılan görüşmeleri hiç uzatmadan sonuca bağladı ve işçi maaşlarına yüzde 87 oranında zam yaptı. Sözleşme imza töreni ise, Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde gerçekleştirildi.

Başkan Orhan, yüzde 87 oranındaki maaş zammı müjdesini paylaştığı işçileriyle öğle yemeğini de birlikte yedi. Belediye-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Himmet Bozan ve Aziziye Belediyesi İşçi Sendika Temsilcisi Yılmaz Meral’ın da bulunduğu imza töreninde konuşan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Çalışanlarımız bizim baş tacımız, bel kemiğimiz, omurgamız. Dolayısıyla çalışanlarımızın emekleri elbette paha biçilemez. Bu doğrultuda biz de elimizden geleni yaptık” dedi.

Reform niteliğinde adımlar

2023 Yılı Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde işçilerle bir araya gelen Başkan Orhan, çalışanların emeğini korumak ve bu kesimi enflasyona ezdirmemek maksadıyla atılan adımlara dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükümetimiz, çalışanların refah seviyesi yükseltmek ve enflasyon karşısında mağdur olmamalarını sağlamak için olağanüstü bir gayret gösteriyor. Bu manada atılan adımları hepimiz biliyoruz. Ek gösterge sorunundan sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesine, asgari ücret artışından son olarak EYT hamlesine varıncaya kadar çalışma hayatına dönük reform niteliğinde birçok adım atıldı. Biz de belediyemiz bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına aynı hissiyat ve hassasiyetle yüzde 87 oranında zam yaptık. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.

Başkan Orhan’a teşekkür

Belediye-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Himmet Bozan ise, işçi emeğinin korunması ve gelir seviyesinin yükseltilmesi adına sergilediği hassasiyetten dolayı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından işçi maaşlarına Ocak ayından itibaren yüzde 87 zam olarak yansıyacak olan sözleşme karşılıklı olarak imza altına alınırken, işçiler de, hem Başkan Orhan’a, hem de sendika yönetimine teşekkür etti.