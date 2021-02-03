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Aziziye Belediye Meclisinden Kabe’ye saygısızlığa tepki

Boğaziçi Üniversitesinde yapılan eylemler ve Kabe-i Muazzama’ya yönelik olarak sergilenen çirkin tavır, Aziziye Belediye Meclisinde kınandı. Mecliste okunan ortak bildiride, “Kabe-i Muazzama’yı hedef almak ve sözde “sanat” adı altında rezil ve sapkın bir organizasyona imza atmak, bu milletin hassasiyetleriyle oynamaya çalışmaktır” denildi.

ERZURUM 03.02.2021, 17:16
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Aziziye Belediye Meclisinden Kabe’ye saygısızlığa tepki

Boğaziçi Üniversitesinde yapılan eylemler ve Kabe-i Muazzama’ya yönelik olarak sergilenen çirkin tavır, Aziziye Belediye Meclisinde kınandı. Mecliste okunan ortak bildiride, “Kabe-i Muazzama’yı hedef almak ve sözde “sanat” adı altında rezil ve sapkın bir organizasyona imza atmak, bu milletin hassasiyetleriyle oynamaya çalışmaktır” denildi.

Aziziye Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını Muhammed Cevdet Orhan başkanlığında bugün gerçekleştirdi. Boğaziçi Üniversitesinde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığın kınandığı ikinci Meclis birleşiminde, ortak tepkiyi ifade eden bildiri AK Parti Grup Başkanvekili Abdulkadir Bulut tarafından okundu.

“Rezil ve sapkın bir yaklaşım”

“Ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamını bozmayı kendilerine öncelikli amaç edinmiş bazı şer odakları, son günlerde eylem alanı olarak bu kez Boğaziçi Üniversitesi’ni seçmiştir” vurgusu yapılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

“İlim, bilim ve irfana, fikir ve tefekküre öncülük etmesi gereken bir eğitim kurumunu, ne yazık ki çirkin ve asla kabul edilemez bir takım provokasyonlara alet etmeye kalkışmışlardır. Milli ve manevi değerlerimizi hiçe sayarak mukaddesatımıza hakaret edecek kadar alçaklaşan bu güruh, son olarak İslam âleminin kıblesi ve kutsalımız olan Kabe-i Muazzama’yı hedef almış ve sözde “sanat” adını verdikleri rezil ve sapkın bir organizasyonla aslında milletimizin hassasiyetiyle oynamaya çalışmıştır. Bilinmelidir ki, milletin mukaddesatına dil uzatmak; özgürlük değildir, demokrasi değildir, hak ve hürriyet değildir. Ülkede kaos ve karmaşa ortamı oluşturmak isteyenlere çanak tutmak ve zemin oluşturmak; eğitim hakkı değildir, ilim değildir, bilim değildir! Bunun adı olsa olsa en hafif tabirle şeytanlıktır, şarlatanlıktır! Hele hele bu tarz yaklaşım ve girişimler karşısında susmak ve olanı biteni sineye çekmek ise kesinlikle kabul edilebilir bir tutum değildir.”

Meclisten sosyal medya eleştirisi

Öte yandan Aziziye Belediye Meclisi kınamasında, sosyal medya platformu Twitter’in yaklaşımına da tepki gösterildi. Bildiride şöyle denildi:

“İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylarla ilgili olarak gösterdiği haklı tepkinin sosyal medya platformu Twitter tarafından sansürlenmiş ve engellenmiş olması, bu ülkede kimin kimlerin değirmenine su taşıdığını açıkça göstermektedir. Dolayısıyla Aziziye Belediye Meclisi olarak; Boğaziçi Üniversitesinde mukaddes değerlerimize dil uzatmaya varacak kadar aşağılık bir tavır sergileyenleri, yaşanan bu olaylarda payı, parmağı, çabası ve emeği olan tüm şer odaklarını milletimiz adına kınıyoruz.”
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